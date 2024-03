Fiscalía seguirá investigando la relación de Nicolás Petro con Lost Prevention y sus vínculos con los Vega Daza

Nicolás Petro asegura no tener ningún vínculo con la empresa Lost Prevention Limitada, fuertemente ligada al clan Vega Daza - crédito @nicolaspetrob / Instagram.

Todo un revuelo causó un informe periodístico que reveló la presunta relación de Nicolás Petro Burgos con la empresa de seguridad Lost Prevention Limitada, vinculada al clan Vega Daza.

Según el informe de Noticias Caracol, el hijo del presidente habría intentado utilizar a esa firma para darle apariencia de legalidad al dinero recibido de Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca.

Como era de esperarse, Petro Burgos salió a defenderse de los señalamientos a través de su cuenta de X, en donde aseguró que la Fiscalía General de la Nación investigó a la firma y no encontró ningún vínculo con él, además de acusar al noticiero que reveló la información de poner en riesgo su vida.

Pero fuentes del ente investigador le dijeron al portal Cambio que la información acerca de la relación del exdiputado con la empresa de seguridad no ha sido desestimada y sigue haciendo parte de todas las indagaciones que adelanta la entidad en contra el hijo del mandatario nacional.

“La fiscalía no tiene ni un documento que me vinculen a esa empresa de seguridad, tanto así que la Fiscalía hizo interrogatorios e intervino líneas telefónicos de personas vinculadas a esa empresa de seguridad y no encontró absolutamente nada que me vincule a ella”, fue lo que escribió Nicolás Petro en su red social.

Nicolás Petro niega vínculos con la empresa de seguridad Lost Prevention Limitada - crédito captura de pantalla.

En otro trino atacó directamente al periodista Ricardo Calderón por supuestamente no haber contrastado la información. “De haberlo hecho, le hubiéramos entregado los elementos que demuestran que lo dicho por el informante falso del Fiscal Mario Burgos no pudo ser corroborado por la misma fiscalía”, escribió.

Nicolás Petro arremetió contra el periodista Ricardo Calderón - crédito captura de pantalla.

De acuerdo con Noticias Caracol, las sospechas del vínculo de Nicolás Petro con Lost Prevention vienen del testimonio de una fuente confidencial de la Fiscalía, que aseguró que la representante legal de la firma, Lilian Dolores López, se habría prestado para falsificar documentos en favor del hijo del presidente.

“La relación que existe entre esa empresa, esa señora y Nicolás Petro con la investigación es que, a través de esa empresa, están creando documentos falsos, letras, registros y todo lo que se pueda para que Nicolás Pueda justificar el ingreso y procedencia del dinero que la exesposa (Day Vásquez) dijo que recibió”, señaló la mencionada fuente.

También mencionó estar al tanto de la emisión de pagarés clasificados como préstamos y aportes a campañas políticas. A cambio, Nicolás Petro habría comprometido su apoyo a la empresa para facilitar la adquisición de contratos con organismos del gobierno.

El abogado del exdiputado, Diego Henao Vargas, sostuvo una entrevista con Infobae Colombia en la que aseguró que en el expediente del caso no se menciona la empresa ni hay forma de establecer ningún vínculo con el proceso. “Nosotros estamos recibiendo el material probatorio que traslada la Fiscalía con el escrito de acusación y en ninguna parte se vincula a esa empresa, no existe, no hay una vinculación, ni siquiera hay una mención”, le dijo a este medio.

Además, aseguró que solo conoció del supuesto vínculo de su defendido con Lost Prevention a través de los medios de comunicación, porque en el expediente no se encuentra el testimonio que fue citado por Noticias Caracol.

“A esta hora, revisando la información que tenemos a través de las pruebas trasladas, no podemos encontrar ninguna relación ni ningún vínculo, más allá de una ligereza que han querido disfrazar con el nombre de informante o fuente no formal. Les queda muy fácil decir cualquier cosa y ampararse en la figura de la fuente no formal”, afirmó el abogado a Infobae.

Por eso, puso en entredicho la veracidad de las afirmaciones, que tendrán que comprobarse si la Fiscalía decide usarlas como prueba. “El interrogatorio que surtió el señor Nicolás en virtud del principio de oportunidad no tuvo efectos judiciales, entonces lo filtraron para que tuviera efectos mediáticos. Ahora, como materialmente no hay ninguna prueba que pueda vincular a Nicolás a una actividad ilícita, entonces sale esta fuente no formal que lo vincula a la noticia más grave en este momento que es el tema de un clan criminal de la ciudad de Barranquilla. Es como a la brava hacerle un daño reputacional a mi cliente a toda costa”, señaló el abogado.