Las millonarias propiedades que ocupó la fiscalía de Mancuso tras confirmarse que será gestor de paz

El exjefe paramilitar recibió libertad condicionada durante cuatro años - crédito Migración Colombia / RTVC

En la tarde del 4 de marzo se definió la situación jurídica de Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar que volvió a Colombia luego de casi 16 años con la intención de ser parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La jueza Luz Marina Zamora Buitrago de ejecución de penas de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le concedió libertad condicionada durante cuatro años.

Por fuera de las opiniones divididas que generó esta decisión, otro hecho de impacto público se conoció de manera inmediata sobre este proceso en contra de Mancuso, que de acuerdo con RTVC entregó más de 100 bienes que servirán para reparar a parte de sus víctimas.

Mediante fotografías reveladas por Rtvc, se conocieron algunas de las propiedades que fueron intervenidas por la Fiscalía General de la Nación, que fue una de las entidades que estuvo de acuerdo con que el ex efe paramilitar fuera dejado en libertad.

Aunque no se conocen las ubicaciones de estas propiedades, esta fue una de las órdenes que dio Justicia y Paz a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación, luego de que se confirmará la libertad de Mancuso.

“A fin de que se adopten las decisiones que correspondan, para contar en el corto plazo, con conclusiones definitivas en materia de persecución de bienes respecto de los postulados mencionados y de la totalidad de exmilitantes de la mencionada organización criminal, que se repite no solo se presenta respecto de Salvatore Mancuso, sino en general de todos quienes fungieron como comandantes de las diferentes estructuras de las autodefensas”, afirmó la jueza durante la audiencia.

El exjefe paramilitar habría accedido a entregar más de 100 propiedades - crédito RTVC

De la misma forma, la jueza pidió que este proceso de intervención debe ayudar a que se acelere la reparación de las víctimas que dejó el accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que llevan 20 años recibir los beneficios que fueron remarcados durante el proceso de paz con este grupo armado.

“El propósito es que se garantice la celeridad y oportunidad, ya que muchas de las víctimas vienen falleciendo y ven hoy en día truncadas las expectativas del pago del 100% de las indemnizaciones que les vienen siendo reconocidas por la Magistratura en los fallos transicionales”.

Respecto a la voluntad de Salvatore Mancuso, Zamora Buitrago remarcó que durante su proceso con Justicia y Paz, el ex jefe paramilitar exigió garantías para poder entregar propiedades que avaluadas en más de cinco millones de dólares.

“Si le dan suficientes garantías para los testaferros, él entregaría inmuebles por valor de más de cinco o seis millones de dólares, siempre que se beneficie a quienes los tienen en este momento, con el principio de oportunidad”.

Durante la audiencia del primero de marzo, los bienes de Mancuso habían sido uno de los temas principales, y aunque en su momento la fiscal Magaly Álvarez, vocera de la Fiscalía, afirmó que no habría oposición a la posible libertad, una parte del conglomerado de víctimas había pedido que primero se registrara la entrega de las propiedades.

Mancuso recibirá protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito Migración Colombia

Respecto al proceso de liberación de Salvatore Mancuso, se confirmó que recibirá protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP); sin embargo, para que su beneficio de libertad condicionada se mantenga, el ex jefe paramilitar deberá cumplir con una serie de condiciones.

Entre ellos resalta que no podrá movilizarse hasta alguna de las regiones en las que delinquió y tendrá que notificar a las autoridades cuando vaya a cambiar de domicilio, no podrá salir del país sin autorización, no tendrá permiso para portar armas de fuego y cumplir con sus compromisos como gestor de paz.