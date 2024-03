El curioso detalle entre Laura Sarabia y Gustavo Bolívar que puso en duda la estabilidad del Gobierno Petro

La mirada de la directora Dapre al nuevo director del DSP generó múltiples reacciones en redes sociales - crédito Presidencia

En la tarde del cinco de marzo, el presidente Gustavo Petro posesionó a Gustavo Bolívar como nuevo director del Departamento de Prosperidad Social, a Luz Cristina López como ministra del Deporte y Paula Robledo Silva como directora general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; sin embargo, la mayoría del enfoque estuvo en el exsenador.

Esto no se debió únicamente a las críticas que el excandidato a la Alcaldía de Bogotá recibió por no haber terminado una carrera universitaria, sino por una de las fotografías que fue publicada por Presidencia y compartida por la cuenta de X (antes Twitter) de Prosperidad Social.

Ya que en esta el enfoque está en el saludo que se dieron Gustavo Petro y Gustavo Bolívar durante el evento, pero en el costado izquierdo de la imagen se observa a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Laura Sarabía, que estaba observando al exsenador de una forma poco amigable.

En redes sociales, múltiples usuarios se dieron cuenta de esto, por lo que destacaron la mala relación que han tenido Bolívar y Sarabia en el pasado, y de manera jocosa preguntaron por la mirada de la directora del Dapre.

“¿Y esa mirada Lau?”, preguntó un usuario en la publicación del Departamento de Prosperidad Social.

En redes sociales recordaron que Bolívar había pedido en el pasado la salida de Sarabia del Gobierno nacional - crédito @ProsperidadCol

Esta fotografía hizo que múltiples memes fueran publicados por usuarios que afirmaron que dentro del Gobierno nacional existe un excelente ambiente laboral, mientras que otros remarcaron el cariño que se tenían Sarabia y Bolívar.

“Quédate con quien te mire como Sarabia a Bolívar”, “Parece más una mirada de celos” o “Mejor no acercarse a quien te mire así”, fueron algunos de los comentarios con más interacciones al respecto.

La mirada de Laura Sarabia se hizo viral en redes sociales - crédito Redes sociales

Las diferencias entre Sarabia y Bolívar

A pesar de que públicamente no han admitido tener conflictos, los problemas entre Laura Sarabia y Gustavo Bolívar podrían haber iniciado durante el escándalo que protagonizó Sarabia cuando era jefa de Gabinete; ya que además de los escándalos con dos trabajadoras de su casa, se conocieron una serie de audios en los que Armando Benedetti la amenazaba con recuperar su espacio en el Gobierno nacional.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político, y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza, y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

Ante esto, Gustavo Bolívar, que en ese momento estaba planteando el inicio de su campaña como candidato a la Alcaldía de Bogotá, afirmó que un escándalo de esa magnitud no era positivo para nadie, por lo que pidió la salida de Benedetti y Sarabia.

“Una pelea interna entre círculos de poder no puede llevar al Gobierno a la crisis y a todo el movimiento al desprestigio. Laura Sarabia y Armando Benedetti se deben ir. También los policías implicados en la chuzada. Todo mi apoyo y solidaridad con el Presidente”, publicó Bolívar en su cuenta de X.

Bolívar había pedido la salida de Laura Sarabia del Gobierno nacional - crédito @GustavoBolivar/X

En más de una oportunidad, Bolívar ha recriminado la presencia de algunas figuras públicas dentro del Gobierno Petro, lo que revalidó luego de que se conoció que llegaría a la dirección de Prosperidad Social al afirmar que el mandatario lo había llamado porque era “petrista de pura sangre”.

“Hay mucha expectativa en la gente, en la ciudadanía, porque el presidente nos ha llamado a los que nosotros llamamos petristas de pura sangre a colaborar con el Gobierno”, afirmó Bolívar durante una atención a medios en la Casa de Nariño.