El hermano de Gustavo Petro se volvió el vocero del presidente: se reunió con alcaldes del Urabá antioqueño

Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro, enfrenta una nueva polémica

La familia Petro vuelve a estar en problemas, después de las recientes revelaciones en las que se pudo comprobar que alcaldes del Urabá antioqueño se reunieron con Juan Fernando Petro, hermano del presidente de Colombia, en un intento por acercarse al alto Gobierno, a pesar de la no oficialidad de Juan Fernando en funciones gubernamentales.

El suceso, generado alrededor de un lujoso almuerzo en el restaurante Angus Brangus, en la ciudad de Medellín, ha generado todo un debate en torno a las intenciones y legitimidad de este, poniendo sobre la mesa asuntos concernientes a la política regional y nacional.

La cita, orquestada sin el conocimiento de figuras políticas como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y en ausencia de representantes oficiales del Gobierno, ha sido defendida por los participantes como una vía para solicitar la atención directa del presidente hacia Urabá.

Alejandro Abuchar, alcalde de Turbo, señaló a La Silla Vacía que el objetivo primordial era “pedirle apoyo para la región” enfatizando en necesidades básicas y proyectos estratégicos por ejecutar en la zona.

Y es que el encuentro no transcurrió ajeno a la controversia, especialmente debido a la presencia de Juan Fernando Petro, que ha sido señalado previamente por su implicación en episodios polémicos, tales como su alegada búsqueda de apoyo de la mafia para la campaña Petro Presidente en 2022, y solicitudes a narcotraficantes a cambio de potenciales beneficios judiciales futuros.

Sin embargo, Juan Fernando ha negado las acusaciones señalando a IFM Noticias, medio que reveló el encuentro privado, que la reunión fue un encuentro no gubernamental dirigido a entregar un documento al presidente.

La presencia de los alcaldes en Medellín y su elección de Petro hermano como intermediario suscitó preguntas sobre las dinámicas políticas regionales y el papel de la familia del presidente en asuntos oficiales. Al referirse a la elección del familiar del presidente como mensajero, Abuchar admitió al medio citado que lo percibían como “la persona más oportuna para enviar nuestro mensaje”.

Asimismo, el senador Andrés Guerra, del Centro Democrático, interpretó el evento como un intento por parte del presidente para “desmembrar a las regiones” y consolidar el apoyo progresista en Antioquia de cara a elecciones futuras.

Pero la polémica también se basó en la reacción de Petro cuando se enteró de que había medios en el evento. De hecho, la inesperada presencia de José Ignacio Penagos de IFM Noticias, que denunció un intento de censura durante la reunión, subraya además el debate público sobre la transparencia y el derecho a la información. Penagos relató cómo fue expulsado del evento y cómo se le ordenó eliminar fotografías captadas, una acusación que Juan Fernando Petro desmintió rotundamente.

“Juan Fernando se descompuso. Pidió que me sacaran, que se trataba de un evento privado. Quítenle el celular, no puede salir ninguna foto de aquí', me dijeron”, aseguró el comunicador.

Entretanto, el hermano del presidente también entregó su versión de los hechos, confirmando su presencia en el evento y asegurando que no se trataba de un evento oficial del Gobierno nacional, sino de un intento para velar por las comunidades menos favorecidas del país.

“Yo no soy la Institución, yo no soy la gobernabilidad, pero tiene que ver un berraco ministro, un gobernador, un diputado, alguien que le importe lo que sucede allá”, comento Petro.

Asimismo, Juan Fernando aseguró que su misión era la de intentar visibilizar las regiones ante la poca presencia de las autoridades departamentales, algo que no sentó muy bien en la Gobernación de Antioquia, quienes desmintieron las acusaciones del familiar del presidente, asegurando que han hecho presencia en los municipios del Urabá antioqueño en varias oportunidades, desde que asumieron sus cargos en enero de 2024.