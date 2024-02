Catherine Juvinao contesta a señalamientos en redes sociales: “Los petristas ya están en delirio total”

La representante Cathy Juvinao atacó a petristas luego de acusaciones en su contra - crédito Lina Gasca/Colprensa

Una usuaria de la red social X publicó un mensaje en el que acusa a Catherine Juvinao de recibir coimas. Según la usuaria, la representante a la Cámara por el partido Alianza verde había ido a Cartagena para cuadrar sobornos para oponerse al impuesto saludable del Gobierno nacional.

Frente a esta acusación, Catherine Juvinao reaccionó y la desmintió.

Y es que la usuaria con el nombre de @SilvanaPoveda, en su publicación, dijo que la congresista estuvo en la capital de Bolívar con “el lobbysta de Postobón”, para cuadrar un pago por esta en contra del impuesto saludable, posteriormente esta persona insulta a la legisladora y comenta que de igual manera le dieron dinero para estar en contra de la reforma a la salud.

“Entonces estuvo en Cartagena con el lobbysta de Postobón cuadrando la coima que se iba a ganar por oponerse al impuesto saludable, no?, usted es peor que una prostituta, y también le pagaron por oponerse a la reforma a la salud, se vende a lo grande en contra de Colombia!! Basura!”, dijo la usuaria en contra de Catherine Juvinao.

A esto último, la representante a la Cámara de la Comisión Primera abrió su respuesta a esta persona diciendo que: “petristas ya están en delirio”. Y es que, en dicha publicación la congresista expresó su descontento con gente que ella califica como simpatizantes del actual Gobierno de Colombia diciendo que se inventan viajes que según ella no ha realizado así como reuniones que asegura no ha tenido.

Del mismo modo comentó que se meten en su vida personal y agregó a esto último que “fabrican locuras y disparates diarios”. Asegura de igual modo que estas personas están “desesperadas” y cerró diciendo que quieren encontrarle escándalos como los que “tienen ellos” en palabras de Juvinao, pero no logran encontrar alguna irregularidad relacionada con ella.

“Petristas ya están en el delirio total. Se inventan viajes que no he hecho y reuniones que no he tenido, se meten en mi vida personal, fabrican locuras y disparates diarios. Cada día están más desesperados. Quieren encontrarme escándalos como los que tienen ellos, pero, pues, no”, dijo la congresista del partido Alianza Verde.

Catherine Juvinao dice que los petristas "están en delirio total" - crédito @CathyJuvinao

Por otro lado, las palabras de la usuaria antes citadas, se dieron cuando contestó a otra publicación de la representante Juvinao, en la que la política criticaba lo que ella calificó como “destecnificación institucional” la cual dijo que era “pavorosa”. Esto último a que debido a ella no pueden encontrar en su orilla política perfiles idóneos para cargos importantes. Y de igual manera, opinó que la actual administración pública del país estaba “acabando” con décadas de meritocracia en el país.

“La destecnificación institucional de este gobierno es pavorosa. Es realmente increíble que no puedan encontrar, en su orilla política, perfiles técnicos, idóneos y aptos para cargos de enorme responsabilidad. Un ‘cambio’ que está acabando con décadas de avances en meritocracia”, comentó por medio de su cuenta de X.

Por otro lado, en cuanto a la acusación de oponerse al impuesto saludable puesto por el Gobierno nacional, ella en noviembre de 2023 habló del tema, sin embargo, no fue para oponerse o para criticarla, sino para defender la decisión de poner en vigencia dicha medida, ya que para ella a la administración pública del país se le podían criticar muchas cosas pero esa no.

En cuanto a lo anterior dijo lo siguiente: “A este gobierno se le pueden criticar muchas cosas, pero el alza a la gasolina y los impuestos saludables no son una. La primera es consecuencia del déficit que irresponsablemente dejó el gobierno Duque. La segunda, una medida de salud pública. Cuando los gobiernos adoptan u omiten decisiones pensando en su popularidad y no en ser responsables, solo extienden las crisis a gobiernos futuros”.