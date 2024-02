Manuela Gómez, con tremenda fiesta, reveló el sexo de su bebé y el nombre

La exprotagonista de novela reveló el sexo de su bebé - crédito Manuela Gómez/Instagram

Manuela Gómez, reconocida influencer y empresaria colombiana, anunció recientemente que está esperando a su primer hijo. La paisa, que saltó a la fama después de participar en reality shows como Protagonistas de Nuestra Tele y Survivor, la isla de los famosos del Canal RCN, compartió la emocionante noticia a través de sus redes sociales.

La empresaria reveló que el bebé que espera es una niña, a la que nombrará Samantha. “Y se dio lo que jamás me imaginé que me pasaría. Tremenda bendición de darme cuenta de que iba a ser mamá sin estar preparada para algo así. Pero si Dios me premió con un bebé por algo será”, expresó la creadora de contenido en una publicación que rápidamente se llenó de comentarios positivos y felicitaciones de parte de sus seguidores.

La influencer, que ha tenido polémicas con Yina Calderón y Epa Colombia, y su pareja, Juan Pablo Restrepo, también empresario y creador de contenido, compartieron imágenes de la alegría y expectativa del momento que fue celebrado en espacioso lugar decorado con temática alusiva de revelación de sexo.

La creadora de contenido hizo una gran fiesta de revelación de sexo acompañada de familiares, amigos y celebridades - crédito Manuela Gómez/ Instagram

La pareja eligió un evento privado con familiares y amigos en un restaurante de Medellín para compartir el sexo de su bebé, usando humo de color rosado para anunciar que esperan una niña. “Tan linda la gente, de verdad, es una alegría inmensa para mí saber que puedo contar con tantas personas especiales en mi vida. No pensé que fuera a ir tanta gente, todas las personas que invité fueron. Me siento muy agradecida, con todos los que me llevaron un detalle y con los que no, también”, dijo Manuela Gómez refiriéndose a quienes celebraron este momento con ella.

En la gran fiesta de celebración se destacó la presencia de figuras como Marcela Reyes, que asistió al evento de revelación del sexo del bebé y mostró su apoyo y la amistad cercana que tienen con la creadora de contenido: “Aquí está una amiga incondicional que se alegra mucho por todo lo que te pase @manugomezfranco1 estoy tan feliz que me siento tía 👶🏻♥️🥹😍”, escribió la DJ colombiana.

La Dj colombiana compartió un conmovedor mensaje de felicitaciones para la influencer Manuela Gómez por su bebé - crédito Marcela Reyes/ Instagram

Además de la felicidad, la creadora de contenido declaró que su embarazo es de alto riesgo, razón por la cual había mantenido la noticia en privado por un tiempo. “Es un embarazo de alto riesgo, por eso guardé todo este tiempo el secreto... es que han marcado este tiempo, protegiendo la vida de mi bebé ante todo, quería gritarle al mundo lo que me estaba pasando”, indicó a través de sus redes sociales.

La manera en cómo se enteró de su embarazo también fue compartida por la pareja. A través de un video, donde Juan Pablo Restrepo muestra la reacción de ambos al descubrir la noticia, pudieron compartir este momento íntimo con sus seguidores. “Salió positivo, pero para asegurarnos, va la segunda prueba”, compartió la creador de contenido en clip en donde se les podía observar en medio de una mezcla de nerviosismo y alegría. “Yo con muchas ganas de saber si si, si no, si celebro, si lloro, me río, ¿qué hacemos?”, agregó Manuela Gómez en el video.

Manuela Gómez y Juan Pablo Restrepo mostraron el momento que se enteraron que iban a ser padres - crédito Manuela Gómez/ Instagram

La empresaria en la actualidad se destaca por un notable cambio desde su aparición en el reality del Canal RCN, pasando por diversas controversias con otras influencers, pero manteniendo su carácter. Su transición de los internautas la consideraran polémica en las redes sociales demuestra una evolución admirada por muchos, quienes ahora celebran este nuevo capítulo en su vida.

!Ay Que emoción!! Felicidades para los dos. Y muchas bendiciones. ✨👏🏾🫶🏾🙌🏾”; “Me encanta, felicidades”; “Felicitaciones ❤️”; “Manuela Gómez será una excelente Mamá ❤️🙌”; “WOW 😍 Que emoción ❤️ Te mereces todo lo bonito del universo 🙌 Dios bendiga a Samantha🙌😍❤️”; “Lloré y todavía lloro 😍”, son algunos comentarios de los seguidores de la paisa.