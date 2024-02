Fernando Gaviria del Movistar Team gana la Etapa 1 del Tour Colombia 2.1 2024: reviva la victoria

Fernando Gaviria y sus primeras declaraciones tras la victoria

“Una etapa bastante dura por la altura, la llegada era muy rápida. Al final contamos con fuerzas e hicimos un gran trabajo como equipo. Se cerraba el camino porque todos buscaban la opción. Al final contamos con suerte. En realidad puede tener razón, no he visto ni siquiera el video, le pedí disculpas, pero a veces uno quiere buscar el hueco, en donde no hay hueco”.