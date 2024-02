Silvestre Dangond respondió a los que lo comparan con Diomedes Díaz: sorprendió con sus palabras

El urumitero volverá a un concierto en Bogotá luego de haber anunciado su retiro de los escenarios en diciembre de 2022 - crédito diomargarcia1/X

Silvestre Dangond ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. El cantante fue tendencia en todo el país recientemente al ser comparado con Dua Lipa, debido a que mientras él se presentará en el estadio El Campín el 18 de mayo, la albanesa tuvo que presentarse en el parqueadero del Salitre Mágico durante su visita a territorio colombiano.

Ante la comparativa, el urumitero indicó que “se vale dudar, la duda hace parte del éxito y hace parte del empujón, se vale pensar así y más cuando ves artistas que no están preparados. A veces nos deslumbramos con lo de afuera porque no podemos comprar a Colombia con Inglaterra, Estados Unidos. Son artistas que viven en niveles de producción diferentes a nosotros, sin querer decir que aquí no hay el talento creativo y musical”.

Sin embargo, aclaró que en el país había suficiente talento para admirar. Hablando acerca de la gran cantidad de artistas que han surgido de la nación, reveló su favoritismo, mencionando que para él ni Shakira, Ni Juanes son los más grandes que su patria haya visto. Qué Shakira, le dije yo; ni Shakira, ni Carlos Vives, ni Juanes, lo más grande que parió Colombia es Diomedes Díaz”, expresó en su momento.

Incluso muchos lo han comparado con “El cacique de La Junta”, pero su admiración ha sido tanta que en más de una ocasión la ha demostrado. “Diomedes no se puede criticar, Diomedes es lo más sagrado que hay en el vallenato. Diomedes es tan grande que todas las generaciones que ha dejado van a vivir de su legado. Te lo juro que hubiera grabado reguetón y lo hubieran aplaudido. A mí me ha tocado duro, pero siempre hay uno que le toca aguantar para ayudar a los demás; (...) Tú viniste al mundo a hacerle terreno a los otros”, expresó el guajiro en entrevista para Dímelo King.

Cabe mencionar que hace algunos días también hizo un frente a frente de las presentaciones de los artistas colombianos con los internacionales. “Yo me dediqué a viajar durante estos meses, fui a Las Vegas y vi muchas residencias: Bruno Mars, que por cierto fue el que más me gustó, fui a ver a Beyoncé, vi a Coldplay, a Ed Sheeran, a ver cuál era la bulla de esa gente y claro, esa gente monta carros, un montón de luces, o sea, es una infraestructura que al final te termina embelleciendo”, sostuvo.

Cuando dijo por qué el intérprete de Talking to the Moon fue el que más le impactó, aseguró que “¿Por qué me gustó más Bruno Mars? Porque sigue teniendo el elemento banda, sigue teniendo músicos reales, tiene coreografía con sus músicos, se viste como el Binomio de Oro. Yo lo veía y decía: marica, Israel y Rafael Orozco. Los músicos bailaban al mismo son, todo. Ese man es bacano”.

Silvestre Dangond, un pupilo “diomedista” de la “Nueva Ola”

Silvestre Dangond, figura prominente del vallenato, ha logrado conquistar los corazones de sus seguidores con su carisma y talento. Nacido el 12 de mayo de 1980 en Urumita, La Guajira, Dangond inició su carrera musical a una edad temprana, demostrando su pasión y conexión con los ritmos tradicionales de su región.

Su discografía incluye numerosos álbumes que se han convertido en éxitos, tales como La fama y Sigo invicto, consolidando su estatus como uno de los artistas más influyentes del vallenato moderno. A través de sus letras, Silvestre rinde homenaje a las raíces de este género, manteniendo viva la esencia del vallenato clásico mientras lo fusiona con sonidos contemporáneos.

Una figura que ha tenido una influencia notable en la carrera de Dangond es Diomedes Díaz, el llamado “Cacique de La Junta”. Díaz, quien fue un ícono del vallenato hasta su muerte en 2013, dejó un legado inigualable en la música colombiana. La admiración de Silvestre por Diomedes es evidente en varias de sus interpretaciones, donde ha incluido canciones del repertorio de Díaz o ha incorporado elementos característicos de su estilo. Esta conexión musical refleja no solo el respeto de Dangond hacia una de las leyendas del vallenato, sino también su deseo de preservar y difundir la riqueza cultural de esta expresión artística.

A lo largo de su carrera, Silvestre Dangond ha logrado numerosos reconocimientos que validan su aporte al vallenato y a la música colombiana en general. Su capacidad para conectar con el público, tanto en emotivas baladas como en vibrantes temas de fiesta, demuestra su versatilidad como artista y su compromiso con el legado del vallenato. En su trayectoria, Dangond continúa siendo un puente entre el pasado y el futuro del género, celebrando sus raíces mientras innova y experimenta con nuevos sonidos.