Silvestre Dangond reconoció que vio sus memes y habló de Dua Lipa: “Mi voz suena más bonita en inglés”

Silvestre Dangond habla de Dua Lipa y se refirió a su concierto en El Campín - crédito Elsa Barrera/Infobae

El nombre de Silvestre Dangond se hizo tendencia nacional en X (antes Twitter) después de que un usuario cualquiera asegurara que el cantante iba a tener próximamente un concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín y comparando esa posibilidad con la del lugar en que Dua Lipa se presentó, que fue el modesto parqueadero del Salitre Mágico.

Poco después que el revuelo tuvo su inicio en la plataforma digital, el cesarense atendió a los medios de comunicación en Bogotá para confirmar la noticia. El 18 de mayo de 2024 se presentará en el recinto deportivo ubicado en la capital del país.

Dado el contexto del evento para la opinión pública, el artista no desaprovechó la oportunidad para referirse a lo sucedido. Aseguró que, a pesar que no ve mucho las redes sociales en el día a día, su esposa y su mánager fueron los que notaron que el nombre del urumitero se volvía tendencia, por lo que fueron a consultar por qué y notaron los memes que circulaban. Al mostrárselos al autor de La tartamuda, este no pudo evitar reírse.

Silvestre Dangond respondió a los memes de Dua Lipa tras la polémica en redes - crédito Infobae

“¿Tú ves lo que hizo la inteligencia artificial? La voz mía es más bonita en inglés que en español. Si yo pudiera pedirle a Dios un milagro, le diría Padre Santo, yo quiero aprender inglés”, indicó en la rueda de prensa que se llevó a cabo en el restaurante Arrogante.

vTambién señaló que no está de acuerdo con que se den comparaciones como la que los internautas establecieron entre él y la armenia. Entre sus argumentos, añadió que hay diferencias en los presupuestos o en la infraestructuras entre ambas industrias.

“Se vale dudar, la duda hace parte del éxito y hace parte del empujón, se vale pensar así y más cuando ves artistas que no están preparados. A veces nos deslumbramos con lo de afuera porque no podemos comprar a Colombia con Inglaterra, Estados Unidos. Son artistas que viven en niveles de producción diferentes a nosotros, sin querer decir que aquí no hay el talento creativo y musical”, añadió la estrella del vallenato en sus declaraciones.

También confesó que se había dedicado en los últimos meses a asistir a conciertos de celebridades globales, de las cuales sacó muchas conclusiones para el beneficio de su carrera. Además, consideró que había algunos aspectos que podría adoptar en sus presentaciones.

“Yo me dediqué a viajar durante estos meses, fui a Las Vegas y vi muchas residencias: Bruno Mars, que por cierto fue el que más me gustó, fui a ver a Beyoncé, vi a Coldplay, a Ed Sheeran, a ver cuál era la bulla de esa gente y claro, esa gente monta carros, un montón de luces, o sea, es una infraestructura que al final te termina embelleciendo”, continuó diciendo.

Silvestre Dangond habló de Bruno Mars y lo comparó a un famoso cantante vallenato - crédito Infobae

Entre los shows a los que fue destacó a Bruno Mars, debido a que había muchos elementos de su performance que le encantaron. Inclusive, lo comparó a un famoso colega suyo del vallenato. “¿Por qué me gustó más Bruno Mars? Porque sigue teniendo el elemento banda, sigue teniendo músicos reales, tiene coreografía con sus músicos, se viste como el Binomio de Oro. Yo lo veía y decía: marica, Israel y Rafael Orozco. Los músicos bailaban al mismo son, todo. Ese man es bacano”, aseguró.

La boletería para el concierto de Silvestre Dangond saldrá a la venta el próximo 2 de febrero - crédito Tu Boleta

Por otro lado, Silvestre Dangond aprovechó el espacio para publicar los precios de la boletería para su presentación. Habrá palcos con precios que oscilarán entre los 6.000.000 de pesos hasta los 2.500.000 de pesos. Mientras tanto, las entradas individuales estarán entre los 250.000 hasta los 70.000 pesos. Cabe mencionar que la preventa estará posible desde el 2 de febrero.