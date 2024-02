Jorge Robledo regañó a Gustavo Petro por “vaciar” a la ministra de Vivienda por no solucionar problemas de agua en Quibdó

Jorge Enrique Robledo pidió a Gustavo Petro no burlarse de los colombianos ni de la comunidad afro - crédito Colprensa

Una mujer que asistió a una jornada de Gobierno con el Pueblo que se llevó a cabo en Quibdó (Chocó), recordó al presidente Gustavo Petro los problemas que tienen, todavía, con el acueducto, que está intervenido por la Superintendencia de Servicios Públicos. La respuesta del mandatario fue concreta: “No hemos hecho inversiones”.

Y añadió: “En esto hay que afrontar las cosas como son y discúlpeme que lo diga, si Quibdó es la capital más pobre de Colombia, si su mayoría de población es negra, si dijimos que íbamos a construir igualdad social hasta donde podemos, ¿cómo es que nuestro Gobierno no ha asumido el acueducto de Quibdó?”. Entonces, los espectadores aplaudieron.

Sin embargo, el hecho de que Petro haya reconocido la falta de atención a la población no solo generó ovaciones; también, críticas. Una de ellas es la del exsenador Jorge Enrique Robledo, que en X (antes Twitter), cuestionó al primer mandatario por, supuestamente, “vaciar” públicamente, aunque sin mencionar de manera explícita, a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, por no haber tomado medidas para garantizar el acueducto que necesitan en el municipio.

“Es una viveza de @petrogustavo meterle una vaciada a la ministra de Vivienda por no haber hecho nada por el acueducto de Quibdó -con lo que sacó aplausos entre los asistentes-, mientras ocultó que él, tras 17 meses de Presidente, nunca dio la orden de que construyera y tampoco destinó la plata para hacerlo. Petro debe respetar a la comunidad afro de Colombia”, criticó Robledo.

El problema en Quibdó no es nuevo. Según el excongresista, la mitad de los habitantes de Quibdó no tiene agua y la otra mitad solo cuenta con este recurso unas pocas horas al día. Esto lo han vivido por “muchos años”, pero ningún gobierno ha “hecho nada” para solucionarlo. Ahora, a la lista, se une el de Gustavo Petro.

Además de la inacción de la actual administración, para Robledo es cuestionable que luego de más de un año de gobierno, el presidente haya notado y reconocido la falta de atención a Quibdó. “¡17 meses y no se dio cuenta! Claro, qué cuenta se va a dar si se la ha pasado viajando por todo el mundo, en un montón de viajes que, en general, no se necesitan. No más burlas a los colombianos, presidente Petro, y, en especial, no más burlas a los negros de Colombia”, expresó el exsenador.

Las explicaciones de Petro por la falta de atención en Quibdó

“La verdad, estoy desconociéndome. No puede ser, eso es lo primero. En el primer día, al entrar a un despacho ministerial, lo primero que había que preguntar es dónde están los acueductos de la gente pobre, porque es el agua, la condición básica de existencia”, dijo el presidente, luego de reconocer que no se ha hecho nada por resolver el problema en Quibdó.

Aseguró que no es posible que, al terminar su tiempo de mandato, salgan con excusas como que no se “pudo” dar soluciones para las necesidades de la población. Sin embargo, no solo asumió la responsabilidad propia, sino que culpó a gobiernos anteriores por tampoco hacer nada al respecto.

Sus declaraciones hicieron reaccionar a la excandidata presidencial y líder del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt en X: “Confiesa su incompetencia y sale aplaudido”.

De hecho, cuestionó que no se destinara dinero al acueducto de Quibdó y que sí se hayan invertido billones de pesos para la construcción de la Ruta del Sol II, que fue epicentro de los sonados actos de corrupción cometidos por la multinacional brasileña Odebrecht. El escándalo involucró a funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), investigados hoy por la Fiscalía General de la Nación.