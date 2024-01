Aleks Syntek dejó en evidencia a Shakira y Juanes: el mexicano contó anécdotas con los cantantes colombianos

Aleks Syntek reveló encuentros tempranos con Shakira y Juanes - crédito Colprensa y Aleks Syntek/Instagram

Uno de los cantantes internacionales de moda en Colombia durante el inicio de 2024 es el mexicano Aleks Syntek, que como jurado del reconocido programa concurso La Voz Kids de Caracol Televisión ha sabido ganarse el corazón de grandes y chicos que lo siguen noche tras noche desde sus casas.

Te puede interesar: La voz kids: Gian Marco aceptó la invitación de Andrés Cepeda para unirse a su equipo y afirmó que van toda

El intérprete de clásicos del pop latino como Volverte a ver y Duele el amor estuvo como invitado en La Red. Allí, en compañía del presentador Carlos Vargas, reveló secretos de su historia musical y confirmó el gran aprecio que tiene por las tierras cafeteras.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Juanes estuvo de coqueto y no fue con su esposa: video lo dejó en evidencia

El extranjero confesó que Juanes y Shakira, antes de ser reconocidos internacionalmente, se encontraron en el camino con él. También detalló que un joven talentoso, en medio de una gira, se le acercó para pedirle que escuchara su disco.

Aleks Syntek contó cómo conoció a Juanes cuando este aún no era famoso - crédito EFE/Julio Muñoz

“Una vez en el hotel se acercó un chico, así, que venía con su, bueno, chavo igual que yo, porque yo estaba chavo, que venía con su disco y me dice: «Traigo mi primer disco, como cantante solita y quería yo que lo escucharas a ver si te gusta». Le dije sí, se lo recibí y se fue. Y me encantó el disco, y lo anduve buscando y no lo encontré. El tipo se llamaba Juanes, era Juanes”, narró.

Te puede interesar: Presentadora chilena estalló contra Juanes: “Yo no soy una p…”

Pero Juanes no es el único que hace parte de las anécdotas musicales de Syntek. La hija de La Arenosa también fue mencionada en los relatos.

“Y también en el MTV, hice un programa para el MTV en Argentina y me dijeron: «Está esta chica nueva que está emergiendo y quiere salir a pasear al boliche, a la fiesta, ¿quieres salir con ella?». Les dije que sí. Entonces, me la llevé de paseo, nos fuimos a una discoteca a bailar, nos regresamos, la dejé con sus papás en el hotel, estaba chiquitita, tendría como 18 años, Shakira, tendría como 18 años”, agregó.

Syntek y Shakira discuten colaboración musical tras reencuentro - crédito Charles Sykes/Invision/AP

Pero la relación de camaradería con la Mujer del Año Billboard 2023 no paró ahí, pues el ídolo pop compartió detalles del más reciente encuentro que ha tenido con la diva de la música latina.

“Sí, la última vez que vino ya en plan grandote, hace unos seis, siete años fue a tocar a México y nos fuimos a casa de un amigo, a comer y así. Yo siempre le he dicho que hagamos música juntos, pero siento que lo que hace ella ahora ya no se parece mucho a lo que hacía al principio y yo me quedé más en esa onda pop rock de los 80, que me encanta”, añadió.

Aleks Syntek también explicó por qué se ha mantenido en los ritmos de hace tres décadas y no ha dado el salto hacia lo urbano y electrónico, que es lo que lidera los listados musicales más importantes en los espectros de habla hispana.

Aleks Syntek, jurado de La Voz Kids, conquista Colombia en 2024 - crédito Aleks Syntek

“No, mucha gente lo confunde con soberbia y me dice: «Ah, es que no quieres evolucionar». No, no, no, a ver, tu esencia no se debe de perder. Paul McCartney sigue haciendo música Beatles”, aseguró.

Finalmente, en medio de un recorrido que hizo por el popular sector de La Candelaria en el centro de Bogotá, habló del perreo: “La libertad de expresión es perfecta, pero tu libertad de expresión se termina en donde empieza la libertad de otro ser humano. La prensa ha dicho cosas totalmente equivocadas, la prensa de escándalo”, concluyó, al ritmo de una coreografía de las que hace en sus shows y un corto movimiento del paso del robot.