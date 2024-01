Gustavo Petro reconoció que no han invertido en el acueducto de Quibdó y la exsenadora Ingrid Betancourt estalló

Ingrid Betancourt aseguró que Gustavo Petro reconoció su “incompetencia” y salió aplaudido - crédito Yves Herman/Reuters y Foto AP

Durante la jornada de Gobierno con el Pueblo que se llevó a cabo en Quibdó (Chocó), el presidente Gustavo Petro reconoció la falta de acciones por parte de su equipo de trabajo para resolver problemáticas graves que hay en el territorio. Su comentario surgió luego de que una asistente al evento mencionara las dificultades que tienen con el servicio de acueducto.

“Quiero recordarle, presidente, que el acueducto de Quibdó está siendo administrado por EPM, está intervenido por la Superintendencia de Servicios Públicos”, dijo la mujer asistente, asegurando que hacen falta inversiones.

El primer mandatario, luego de asegurar que la prestación del servicio está en manos del Gobierno, aceptó que no han tomado medidas para enfrentar la situación. “No hemos hecho inversiones”, dijo el mandatario, a lo que la mujer respondió: “Exacto”.

Entonces, Petro añadió: “En esto hay que afrontar las cosas como son y discúlpeme que lo diga, si Quibdó es la capital más pobre de Colombia, si su mayoría de población es negra, si dijimos que íbamos a construir igualdad social hasta donde podemos, ¿cómo es que nuestro Gobierno no ha asumido el acueducto de Quibdó?”.

Explicó que no puede ser posible que cuando termine su periodo en el cargo, todavía no se haya hecho nada con respecto al acueducto del municipio. Aseguró que no sería admisible que, para entonces, el Gobierno saliente se excusara diciendo que no “pudo” responder a las necesidades de la población chocoana.

“La verdad, estoy desconociéndome. No puede ser, eso es lo primero. En el primer día, al entrar a un despacho ministerial, lo primero que había que preguntar es dónde están los acueductos de la gente pobre, porque es el agua, la condición básica de existencia”, añadió.

Ante las declaraciones del jefe de Estado, la excandidata presidencial y líder del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, se pronunció en X (antes Twitter), cuestionando tanto a Gustavo Petro como a los habitantes de Quibdó. “Confiesa su incompetencia y sale aplaudido”, escribió en la red social la también exsenadora de la República.

En la grabación de la intervención del primer mandatario, en efecto, se escucha cuando las personas aplauden y celebran el hecho de que haya reconocido que su Gobierno no ha apartado dinero del presupuesto para dar solución a las problemáticas que aquejan a los lugareños en materia de agua potable.

Las responsabilidades de gobiernos anteriores

De acuerdo con el presidente, dicho acueducto vale 300.000 millones de pesos, aproximadamente. Sin embargo, ni en este Gobierno ni en los anteriores se le habrían inyectado recursos. Entonces, Petro cuestionó el manejo del dinero público por parte de los dirigentes que lo antecedieron, al invertir billones de pesos en la infraestructura de una carretera y no en garantizar el recurso hídrico del municipio.

Indicó que los gobiernos anteriores destinaron siete billones de pesos para la construcción de la Ruta del Sol II, que terminó convirtiéndose el blanco de la corrupción, impulsada por la multinacional brasileña Odebrecht y que salpicó a funcionarios de diferentes entidades de Colombia.

Petro cuestionó que se priorizara la construcción de la Ruta del Sol II por encima del acueducto de Quibdó - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

“No pensaron en 300.000 millones de pesos para el agua potable de la gente de Quibdó. ¿Dónde está la justicia? ¿No es esto lo mismo que el racismo? (sic) ¿Cuál es la lógica del Gobierno?, ¿hacerle caso a los gobernantes de antes, para que se perpetúe la desigualdad territorial y para que la gente pobre sea aún más marginada que el primer día que llegamos al Gobierno?, ¿o esto cambia?”, cuestionó Gustavo Petro.

Entonces, recalcó que lo que busca como primer mandatario es alejarse de la burocracia y de las prácticas de administraciones anteriores. “La tradición huele a sangre, huele a corrupción, huele a podrido. No es por ahí”.