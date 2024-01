Gustavo Bolívar propone reforma en Corte Suprema por elección de la nueva fiscal

Gustavo Bolívar arremete en contra de la Corte Suprema por elección de nuevo fiscal - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

Y es que, en la mañana del 25 de enero inició el proceso de votación en la primera sala plena del año en la Corte Suprema de Justicia; no obstante, en esa primera sesión no se llegó a un consenso por ende aún no se sabe quién será la nueva fiscal General.

En su publicación, Gustavo Bolívar expresó su desconcierto respecto a la necesidad de que la ciudadanía colombiana tenga que movilizarse y solicitar a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con su deber constitucional de nombrar a un nuevo Fiscal General, destacando que esta es una responsabilidad claramente definida en la legislación del país. El exsenador cuestionó la demora en la decisión del máximo organismo judicial, preguntándose sobre su papel como los principales representantes y garantes de la ley en Colombia.

“No entiendo por qué todo un país tiene que marchar y rogarle a la Corte Suprema de Justicia para que elija a la nueva Fiscal si esa es su función constitucional y los términos son de ley. ¿Acaso ellos no son los máximos representantes de la ley?”, dijo el antiguo legislador del Pacto Histórico en su cuenta de X.

Gustavo Bolívar propone cambio en la Corte Suprema - crédito @GustavoBolivar

Gustavo Bolívar, en continuación de sus declaraciones anteriores, propuso una solución para resolver el estancamiento en el proceso de selección del Fiscal General por parte de la Corte Suprema de Justicia, argumentando la necesidad de una reforma legal. Explicó que, después de tres rondas de votación en las cuales ningún candidato logre alcanzar una mayoría calificada, se debería permitir la elección del Fiscal por mayoría simple. Esta medida busca prevenir la prolongación indefinida de la decisión, la cual, según Bolívar, compromete la estabilidad y el funcionamiento adecuado de las instituciones del país.

“Para acabarles el jueguito de la falta de consenso se debe hacer una reforma en este sentido: Después de tres votaciones sin mayorías calificadas por alguno (a) de los candidatos (as), se elige por mayoría simple. No puede seguir siendo indefinido porque se quiebra la institucionalidad”, propuso Gustavo Bolívar ante el aplazamiento de la elección de la nueva fiscal General.

Además de Gustavo Bolívar, la senadora María José Pizarro hizo mención del tema, pues, criticó la actuación del Fiscal General Francisco Barbosa, sugiriendo que su intento de influir en la selección de su sucesor es comparable con tratar de establecer una monarquía, donde busca dejar a una “heredera en el trono” al prolongar su influencia más allá de su mandato. Hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia, destacando su responsabilidad constitucional como garante del Estado Social de Derecho en Colombia, instándola a actuar para evitar lo que considera un evidente abuso de poder por parte del Fiscal General actual.

“Como si se tratara de una monarquía, Barbosa quiere dejar heredera en el trono, prolongando su mandato. La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos ser garante del Estado Social de Derecho y evitar ese abuso de poder”, comentó la congresista cercana al Gobierno nacional por medio de su cuenta de X.

María José Pizarro critica a Francisco Barbosa y a menciona a la Corte Suprema - crédito @PizarroMariaJo

La senadora del partido Comunes también criticó a la Corte Suprema diciendo que: “Si en 2020 a la Corte Suprema solo le tomó dos meses para elegir al Señor Francisco Barbosa, ¿Por qué ahora 4 meses no le han sido suficiente para elegir la nueva Fiscal General de la Nación? ¿A quién buscan favorecer? ¿Están pagando algún favor político?”.