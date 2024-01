Sofía Vergara habla de sus fracasos en los negocios y asegura que está “buscando el amor otra vez”

Sofía Vergara estuvo presente en Bogotá por la gran premier de Griselda - crédito Netflix

Griselda es tendencia en todo el mundo. Google, X y el buscador de Netflix son testigos del éxito que ha alcanzado la producción a tan solo 24 horas de su estreno global. Además, la fama individual de Sofía Vergara, su protagonista, ha hecho que muchos estén pendientes de cómo se desarrolla su éxito.

La barranquillera, que llegó a ser la actriz mejor pagada de la televisión en Hollywood, encara por primera vez el reto de protagonizar un drama biográfico, por lo que muchos consideraron que ponerla en el papel principal era un desatino. Otros, por su parte, celebran su apuesta.

Sin embargo, no es la primera vez que la actriz colombiana se ‘monta en buses’ que no sabe hacia dónde irán, pues su vida ha estado marcada por riesgos que han derivado en éxitos o, por lo menos, en algunos casos. Así fue cuando no le hizo caso al qué dirán y apareció en vestido de baño en un comercial de Pepsi, o cuando decidió no dar oídos a las burlas por sus raíces, y protagonizó Modern Family, justo por esa razón.

En la serie de Netflix Sofía Vergara interpreta a Griselda Blanco - crédito Netflix

Hablando de los momentos en los que intentó y no lo logró, recordó en entrevista con el diario económico La República la actitud que tuvo que tomar para hacerle frente a la falta de éxito. “Siento que así es la vida de todo el mundo. Yo tengo muchos negocios que me han dado plata, éxito, fama. Pero, de cien negocios que traté de hacer, solo diez me han salido. La gente cree que todo me salió, que en todo me ha ido bien. No, me ha pasado como a todo el mundo. Uno sigue pegándole por aquí, por allá, hasta que le salen las cosas. Eso se logra con constancia y sin miedo”, expresó.

En cuanto a las cosas que no han salido muy bien y sin filtros se refirió a su situación sentimental tras separarse de Joe Manganiello. “Ay, sí, porque estoy divorciada, entonces, ahora estoy, pues, pasándomela muy bien. O sea, lógicamente, un divorcio es difícil, pero bueno, ya han pasado seis meses y ya estoy muy tranquila y feliz y otra vez buscando el amor”, añadió, dándole fuerza a los rumores que señalan que estaría saliendo con el cirujano Justin Saliman.

Griselda une al talento de Sofía Vergara con el de Karol G - crédito @karolg/Instagram

Griselda Blanco: el nuevo reto de Sofía Vergara

Acerca de su nuevo desafío en la piel de Griselda Blanco, la barranquillera comentó que su preparación fue rigurosa, ya que tuvo que transformarse totalmente para poder entrar en el papel.

“Yo no estaba preparada para lo que mi cuerpo iba a sentir después de pasarme un día donde me estaban ahorcando, matando, yo asesinando, gritando, llorando, peleando, fumando, que nunca lo había hecho en mi vida. Fueron mil cosas. O sea, fue usar prótesis que nunca había usado tampoco, actuar en español que realmente no lo había hecho, pero fue fascinante para mí. Y sobre todo, una de las cosas por las cuales hice ‘Griselda’ fue por encontrar un papel que yo pudiera hacer y que conocía porque vivía en Colombia en esa época y sé lo que era el narcotráfico. Pero además, poder hacer una producción de ese nivel con Netflix y poder tener un casting de actores que yo adoro, que siempre quise trabajar con ellos, que siento que son de los mejores actores que tenemos en Latinoamérica”, indicó en diálogo con el medio citado.

Agregó que quiere que esta producción sirva de vitrina para sus compañeros que hasta ahora se estrenan en el entorno internacional. “Sueño que después de todo este tour y la gente, si les gusta Griselda, pueda alguno de esos actores tener la suerte que tuve yo y que sea Griselda como mi Modern Family. Que le cambie la vida a alguno de esos actores que quieren entrar en Hollywood y puedan hacer lo que he logrado yo”, concluyó.