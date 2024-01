La casa de los famosos 2024: novio de La Segura mandó mensaje contundente tras confirmar participación de la influencer

Novio y suegra de La Segura hablaron de la participación de la influencer en La casa de los famosos - crédito @ignaciobaladan/Instagram

La casa de los famosos tendrá su primera temporada en Colombia durante el primer semestre de 2024. Sin embargo, el formato ya ha alcanzado gran éxito al ser llevado a cabo en otros países como Argentina o México e intentará convencer de la misma manera a la audiencia nacional, incluyendo participantes que se roben la atención.

Para lograrlo, ya han sido confirmadas las identidades de los primeros cuatro participantes. Tres mujeres han compartido de manera oficial que harán parte del equipo. Entre ellas aparecen los nombres de las actrices Martha Isabel Bolaño, que estuvo recientemente en MasterChef Celebrity, y Diana Ángel.

Asimismo, la influencer conocida como La Segura también estará en la producción. Su inclusión en el elenco fue ratificado a través de un breve mensaje que ella envió a un grupo de Telegram en el que comparte con sus seguidores. Además, replicó las mismas palabras en una historia de Instagram.

La influencer ya había dicho a sus fans que estaría en la producción - crédito @la_segura/Instagram

“En la mañana estén pendientes familia, les tengo una noticia importante. Quizás cuando me despierte ya la sabrán y espero que saquemos el “Power Segureño” como nunca antes”, expresó la creadora de contenido digital en sus diferentes redes sociales.

Algunos minutos después, RCN (canal que desarrollará el reality) publicó en todos sus perfiles un video que confirmaba la aparición de la celebridad del Internet en la competencia.

Si bien antes no se atrevió a dar detalles específicos, ya había dejado entrever que se trataba de una iniciativa importante, compartiendo con sus más de 8,8 millones de seguidores la elaboración de un “mapa de sueños” para este año y asegurando que está dejando todo listo para embarcarse en este desafío.

Como respuesta a su mensaje, no solamente recibió el apoyo de sus fans, sino también el de su novio, el cual le mandó un tierno mensaje.

“Bueno, por fin. Con todo amor, ya todos saben. ¡Acá estaré apoyándote como desde la primera vez que me dijiste! Te amo. La vas a romper. Acá te hicimos el primer cartel ya. Sos la ganadora”, indicó el chef uruguayo Ignacio Baladán, que se encuentra en una relación amorosa con la vallecaucana desde mediados del 2022, en un clip en el que aparece acompañado de su madre.

De inmediato, la caleña respondió al cariño expresado por su familia. “¡Gracias mi amor por apoyarme en todo!… Sé que desde afuera vas a estar conmigo. Te amo”, apuntó ella.

Si bien se espera que la producción arranque en el primer semestre de 2024, no se tiene una fecha exacta para su lanzamiento todavía. Por el contrario, lo que sí se sabe ya a total seguridad es quiénes serán sus presentadoras: Carla Giraldo y Cristina Hurtado fueron las elegidas.

Novio de La Segura le mandó apoyo tras confirmarse su participación en La casa de los famosos - crédito @ignaciobaladan vía @rastreandofamosos/Instagram

Quiénes más estarán en La casa de los famosos

Además de las tres celebridades confirmadas anteriormente, se supo de manera oficial que el actor Sebastián Gutiérrez también estará. Este último es uno de los protagonistas de la serie biográfica Rigo, la cual se encuentra actualmente en transmisión.

Acerca de su papel en la popular telenovela, mencionó que “fue una experiencia maravillosa, yo hice el casting en diciembre del año pasado para Carmelo, pero no voy a mentir que ese personaje estaba diseñado para Emmanuel Restrepo, quien lo hace maravilloso. Posteriormente, el jefe de casting de RCN me dijo: ‘no, queremos verte es en este personaje’ y así fue como llegó ‘Chacho’ a mi vida”.

Mientras tanto, Yina Calderón había aumentado la esperanza de su fanaticada sobre si estaría en el concurso, exponiendo: “Sí, ya les he dicho varias veces que sí me llamaron para un reality, este año estaré en uno, pero no les puedo decir en cuál porque todavía no he firmado nada”.

Sorpresivamente, dio un paso hacia atrás recientemente y negó su participación por medio de una historia de Instagram. Aun así, le deseó suerte a aquellos que el canal había seleccionado para integrar el grupo.