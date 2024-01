Gustavo Petro acusó a periodista de “meter cizaña” por comentario sobre falta de financiación para vías 4G en Antioquia

El presidente Gustavo Petro no incluyó las vías 4G de Antioquia en el presupuesto nacional de 2024 - crédito Vannessa Jiménez/Reuters

El Gobierno nacional no incluyó la financiación de las vías 4G en Antioquia en el presupuesto para 2024 y la decisión generó críticas por parte de diferentes gremios del departamento, que temen por las consecuencias que acarrearía la no conclusión de los corredores viales. El mismo exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria cuestionó la falta de recursos para las importantes vías, asegurando que son “trascendentales” para la inversión social en Colombia.

La polémica también fue abordada por la directora del diario antioqueño El Colombiano, Luz María Sierra, que aseguró que el poder intervenir las vías sería beneficioso para todo el país y no solo para el departamento. “La gente no se ha dado cuenta del problema de que el presidente diga que no va a financiar las vías 4G de Antioquia, esas vías no son para el departamento, sino para el país”, explicó la periodista en el programa Hora 20 de Caracol Radio.

Frente a esto, el mandatario arremetió en X (antes Twitter), asegurando que lo dicho por la comunicadora es “meter cizaña”.

Gustavo Petro se refirió a declaraciones de Luz María Sierra, directora de El Colombiano, sobre la financiación de las vías 4G en Antioquia - crédito @petrogustavo/X

Las advertencias de la periodista por la falta de financiación de las vías

Sierra, indicó que con la falta de presupuesto, los proyectos de infraestructura, en efecto, se ponen en riesgo, porque no se puede avanzar en ellos. Puso como ejemplo el Túnel del Toyo, que comprende 10 kilómetros y que es considerado el más largo de América.

Según la comunicadora, se prevé la finalización de las obras para un futuro próximo, pero, debido a la decisión del presidente, este podría terminar convirtiéndose en un elefante blanco, porque el Instituto Nacional de Vías (Invías) no podría construir las vías de acceso ni encargarse de las señalizaciones interiores por la carencia de dinero.

Entonces, indicó que el gobierno departamental ha solicitado, tanto a Gustavo Petro como al expresidente Iván Duque, destinar los recursos necesarios para las vías 4G, pero para 2024 no podrá contar con el presupuesto: “No lo entregan y tampoco lo hacen”, dijo la directora de El Colombiano.

Asimismo, insinuó que la falta de inversión responde a un tema político, más que a un tema económico. “En vista de que los antioqueños no votaron por el señor presidente, entonces no va a dar parte de los recursos, que en buena parte han sido entregados por los impuestos de los antioqueños”, aseveró la periodista.

En el programa informativo también participó la rectora de Universidad EAFIT, Claudia Restrepo, que mencionó la existencia de un “desorden” en el Gobierno nacional, que, al parecer, ha tenido como resultado varias falencias en toma de decisiones. Explicó que ha tenido problemas en el diálogo con entidades y autoridades debido al constante cambio de funcionarios, lo que ha repercutido en la falta de eficiencia en la materialización de los proyectos en las regiones.

Los argumentos del exgobernador Gaviria

El exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria advirtió riesgos en proyectos por falta de recursos - crédito @anibalgaviria / X

El exmandatario local explicó en una carta, compartida por El Tiempo, que el proyecto Pacífico 1, que conecta a Medellín con el Suroeste y el Eje Cafetero, también tendría dificultades por la carencia de recursos. “No contar con estas disponibilidades por parte de la Nación nos pone en el escenario de que este corredor no esté funcional en los próximos cuatro años”, dijo el exgobernador.

También precisó que el Túnel del Toyo tendría afectaciones para iniciar su funcionamiento, que presentaría un retraso de dos años.

“Ante estas situaciones, que nos parecen de enorme gravedad, desde el comienzo de mi gobierno he venido buscando y proponiendo soluciones, y con mayor ahínco en los dos últimos años, he elevado las alertas y expresado alternativas de solución, con la idea de evitar impactos económicos negativos tanto para el departamento como para el País. Infortunadamente, ni mis argumentos, ni mis propuestas, ni mis preocupaciones han sido escuchados”, expresó el exmandatario local.