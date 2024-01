Daniela Ospina compartió su experiencia luego del embarazo y la aceptación de las estrías: “Perdí la batalla”

Daniela Ospina comparte con franqueza detalles de su experiencia postparto, revelando su lado más humano y vulnerable - crédito @daniela_ospina5/Instagram

La experimentada deportista y empresaria colombiana, Daniela Ospina, compartió detalles íntimos sobre su experiencia postparto, en la que reveló una faceta más humana y más vulnerable de su vida y se llevó la admiración de sus seguidores. Con una franqueza característica, la reconocida personalidad abordó el tema de las estrías, en el que destacó que luchó con su cuerpo por esto.

Su transparencia y conexión con los seguidores quedaron de manifiesto cuando realizó una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 7 millones de seguidores. Entre las múltiples consultas, surgieron indagaciones sobre sus secretos de belleza, especialmente considerando la reciente maternidad.

Dado que en noviembre de 2023 Daniela Ospina recibió a su segundo hijo, Lorenzo, varias de sus seguidoras expresaron su curiosidad acerca de su apariencia dos meses después del parto. Muchas de ellas manifestaron interés en conocer los cambios que experimentó en su cuerpo y, especialmente, en obtener consejos sobre cómo recuperar la forma física después del embarazo.

Uno de los temas que capturó la atención de sus seguidores fue la lucha contra las estrías, una “imperfección” que suele acompañar a muchas mujeres luego de haber dado a luz. A pesar de su figura aparentemente esbelta y su piel envidiable, Daniela Ospina admitió abiertamente que perdió la batalla contra este tema y ahora se encuentra en el proceso de aprender a amarlas.

“Sentí que perdí la batalla con ellas y aprendí a amarlas... ¡no fue fácil! Fue un proceso muy teso de aceptación, pero, con los años y la madurez, entiendes y sobrepasas esas cosas. Ahora, sí hay cremas que ayudan y funcionan, igual tratamientos que en su momento me hice”, compartió la famosa colombiana junto a una imagen de su abdomen donde se aprecian estas marcas, de esta manera mostró la vulnerabilidad que resonó con sus seguidores.

Daniela Ospina admitió que, a pesar de las dificultades, aprendió a amar las marcas naturales dejadas por la maternidad en su cuerpo - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Daniela Ospina profundizó aún más al abordar las diferencias emocionales que experimentó en relación con las estrías en cada uno de sus embarazos. Reveló que, durante su primer embarazo con Salomé Rodríguez, fruto de su relación pasada con el futbolista James Rodríguez, le costó aceptar los cambios en su cuerpo y lidiar con las marcas que surgieron; sin embargo, con Lorenzo, alcanzó una perspectiva más comprensiva y resiliente.

“Con Salo sí lo pasé mal viendo esos cambios, con Lorenzo entendí que somos más que eso. Algunos dirán ‘esta en lo que se enfoca’, pero es la realidad que vivimos muchas mujeres en estos procesos y por eso se desencadenan hasta otro tipo de enfermedades”, explicó la colombiana, destacando la presión y las expectativas que enfrentan las mujeres durante el posparto.

Asimismo, la empresaria destacó la dificultad que enfrenta para que su piel regrese a adherirse completamente a su cuerpo. En sus propias palabras, escribió: “Aún no he cumplido dos meses de dar a luz y, claro, que nos cuelga la piel, que tenemos unos kilitos de más; voy poco a poco. No me he hecho ningún tratamiento aún para pegarla, estoy solo con masajes”. Estas declaraciones fueron acompañadas por una imagen en la que se observó que la piel de su abdomen no muestra marcas, a diferencia de cómo lucían sus músculos antes de su embarazo, en el que evidenció la realidad posparto que vive.

"Aún con la piel flácida y unos kilitos de más", Daniela Ospina relató su proceso posparto sin tratamientos, puesto que optó por masajes - crédito @daniela_ospina5/Instagram

La honestidad de Daniela Ospina no solo destacó la realidad física de muchas mujeres después del parto, sino que también arrojó luz sobre los desafíos emocionales asociados con estos cambios. Su mensaje fue más allá de la apariencia, y sus seguidores destacaron que ella le dio importancia a la aceptación y la autoestima en un contexto donde las expectativas y los estándares de belleza suelen ser abrumadores.