La modelo Mara Cifuentes recibió burlas y críticas por irreverentes fotografías: “Parece la vendedora de rosas”

Mara Cifuentes desató nueva controversia en redes con polémicas imágenes - crédito @maracifuentes1/Instagram

La modelo trans Mara Cifuentes está nuevamente en el ojo del huracán mediático, pues no para de generar controversia luego de su cirugía de feminización e, incluso, la llegaron a comparar con ‘la vendedora de rosas’.

Esta vez, la creadora de contenido paisa desató controversia en las redes sociales en donde recibió polémicas criticas y burlas por cuenta de una galería de fotos que publicó como acto de rebeldía, sin embargo sus seguidores la atacaron con duros comentarios. “Ahora sí enloqueció”

Desde que la joven modelo de 28 años decidió entrar al quirófano para mejorar su apariencia con la que buscaba parecerse más a una mujer y cerrar su ciclo de transformación, no ha parado de ser noticia, puesto que los resultados según ella no eran los esperados.

Mara Cifuentes es comparada con la vendedora de rosas - crédito @maracifuentes1/Instagram

Estas irreverentes imágenes hacen parte de su reciente denuncia en la que lanzó grave acusación contra el cirujano encargado de su procedimiento para lucir más femenina, pues aseguró que su el médico hizo con ella lo que quiso y no tuvo en cuenta sus peticiones.

Como un acto de acto de inconformidad con su aspecto físico, Mara decidió deformar su rostro con varios gestos que despertaron incluso el miedo en sus seguidores quienes no simpatizaron con lo que califican de inseguridad y falta de autoestima.

Las redes de Mara estallaron con negativos mensajes en los que inclusive se burlan de su estado mental: “Ella está rara, creería que está alertando sobre su salud”, “algo le debe pasar, no creo que esté bien”, “luce descuidada, debe buscar ayuda”, “amiga siempre estas regia, pero de un tiempo para acá vienes decayendo mal”, “lástima, era una estrella del modelaje en potencia”, “su estado es atípico algo le debe faltar”, “eras bellas, no requerías operarte”.

A los cuestionamientos sobre su salud mental se sumaron las burlas de las que fue víctima: “No es hate, pero pareces Lady Tabares en su peor versión”, “terrorífica, en verdad das miedo” “bájale cinco a lo que estás consumiendo”, “tocó fondo”, “ahora si necesita ser internada”, “te hace falta una cirugía cerebral”.

Arrepentida

Mara Cifuentes decidió alzar su voz y compartir con su comunidad digital en donde suma más de un millón doscientos de seguidores a quienes les abrió su corazón para expresar sus sentimientos de frustración, pero a su vez la importancia por ver sus derechos vulnerados, dejó a los seguidores boquiabiertos con la noticia de que el medico cirujano encargado de su feminización no hizo lo debido.

La modelo trans Mara Cifuentes reveló cómo quedó su rostro tras cirugía de feminización - crédito @maracifuentes1/Instagram

“Me ha pesado tanto esta cirugía que voy a tener que borrar mis fotos de antes, porque cada vez que las veo me recuerdan lo estúpida que soy”, escribió la joven que por años anhelo ese cambio.

Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron, ya que contrario a lo que buscaba, luego de su recuperación total se encontró con imperfecciones e irregularidades en su proceso quirúrgico.

El inconformismo de la modelo trans nace en el cambio de registro y en su nuevo perfil del rostro, algo que evidenció al momento de maquillarse, puesto que ya no lo puede hacer como antes, pues su cara luce diferente y asimétrica que no la convence. Su problema está en que es consiente que le realizaron el proceso que no pidió y en el que enfatizó que no quería tener. A Mara le abrieron de más la cuenca de su ojo por lo que el tamaño y la postura de sus cejas cambiaron.

La modelo publicó en sus historias lo que causó el cambio en su rostro y que la dejó tan insatisfecha - crédito @rastreandofamosos/Instagram

“Una ceja se me ve más levantada que la otra, yo sé que somos asimétricos, pero yo pedí específicamente que no quería eso y siento como que mi palabra no importó”, lamentó Mara Cifuentes en su publicación en dónde aceptó que puede que se trate de un detalle minúsculo ante los ojos de algunos, pero cuando ella se ve al espejo le recuerda algo que no tendría porque haber pasado ya que lo deseaba era poner fin a su tema de cirugías y verse una vez por todas como una mujer ciento por ciento femenina.