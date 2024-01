Mara Cifuentes estalló por el resultado de su cirugía de feminización: “Mi palabra no importó”

En sus publicaciones más recientes, varios usuarios señalaron que su rostro se veía raro. En sus historias, Mara Cifuentes reveló la razón - crédito @maracifuentes/Instagram

Mara Cifuentes es una de las modelos más reconocidas a nivel nacional, especialmente luego de su participación en Colombia’s Next Top Model de Caracol Televisión, en el que hizo la confesión en medio del programa de que era una mujer trans, generando una ola de sorpresa entre los televidentes y un debate relacionado con su papel en el reality.

Desde entonces se ha convertido en una defensora de los derechos de su comunidad, arremetiendo con los sectores más conservadores de la sociedad cuando se presenta la oportunidad. Durante los últimos meses de 2023, la modelo fue noticia luego de anunciar en sus redes sociales que se había sometido a una cirugía de feminización facial. Este método abarca una gran cantidad de intervenciones que tienen por objetivo suavizar los rasgos en el rostro. En el caso de la paisa, había anunciado que sus intervenciones se centrarían en su frente y las órbitas de sus ojos, debajo de las cejas.

En su momento, cuando pasó por el quirófano, trascendió que el valor de dicha intervención estética superó los 20 millones de pesos. También expresó su entusiasmo por la cirugía y le dijo a sus seguidores que “esta decisión fue tomada desde el amor que tengo por esta transición y por la búsqueda de esta identidad que me ha permitido cumplir todos mis sueños y vivir mi verdadera vida”. Sin embargo, ese entusiasmo inicial parece haber quedado atrás.

En sus historias de Instagram, Mara confesó que su cirugía no salió como lo esperaba. Señaló que no se sintió cómoda con el resultado. “Me ha pesado tanto esta cirugía que de verdad voy a tener que borrar todas mis fotos de antes porque cada vez que me veo me recuerda lo estúpida que soy. Extraño mi vieja cara”, indicó inicialmente.

La modelo explicó que la intención de la cirugía era la de quitar “un poco de volumen” en sus cuencas, y si bien eso se logró, en el proceso el especialista a cargo de su intervención abrió las cuencas de su ojo unos 7 milímetros, algo que al parecer la modelo solicitó que no le hicieran:

“Pedí que no se hiciera porque me gustaba la forma que tenía la línea de maquillaje de mi ojo. Esto hace que mi ceja tenga otra forma completamente diferente. Una ceja se me ve más levantada que la otra, yo sé que somos asimétricos, pero yo pedí específicamente que no quería eso y siento como que mi palabra no importó (...) Pero aun así me las abrieron y es un sentimiento de frustración. ¿Cómo te sentirías si te hicieran una cirugía que tu no querías?”,

Mara manifestó que la sensación que le quedó al verse en el espejo es tan negativa que “ahora tengo un complejo con que tengo un ojo más arriba que el otro”, aseguró.

La modelo publicó en sus historias lo que causó el cambio en su rostro y que la dejó tan insatisfecha - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Aunque reiteró que tenía muy claro que había cosas más importantes en el mundo por las cuales lamentarse, Mara indicó que con estas publicaciones busca darle “espacio a mis sentimientos. No quiero ocultar nunca jamás cómo me siento”. De igual modo, reiteró que el resultado de feminizar su rostro afecta su desempeño laboral. “Yo trabajo con mi cara y aún es un proceso para aprender a vivir con esto, porque yo sé que nadie me va a devolver un hueso”, indicó.

Una vez sus historias instantáneas se viralizaron en cuentas de seguimiento de celebridades en redes sociales, varios usuarios se manifestaron sobre su denuncia y la acusaron de estar inventando toda esta historia. “denuncia a un excelente cirujano y al cabo de 15 minutos que se vuelve viral su ‘inconformidad’ elimina las historias donde las expresaba”, “Pobre doctor. He visto sus trabajos en otras pacientes y han sido excelentes, que casualidad que a la d3s3quilibr@d@ ment@l, es a la que le fue m@l”, “Que siga inventando, que le gusta el drama😑”, fueron algunos de los comentarios que recibió Mara por parte del público.