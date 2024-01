“Ineptos, vagos y fanáticos”: llueven críticas por creación de más de 100 puestos en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Congresistas han asegurado que la creación de nuevos cargos en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en una “repartición” y un “disparo” de burocracia - crédito Colprensa, Miguel Gutiérrez/EFE y @MariaFdaCabal/X

Una gran polémica ha generado el incremento de personal la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, luego de que el presidente Gustavo Petro expidiera un decreto con el que se crean 136 cargos nuevos dentro de la entidad, que, entre otras cosas, es responsable de asesorar al mandatario en política de paz. Así las cosas, pasará de tener 13 funcionarios a contar con 149.

El aumento de puestos ha generado dudas sobre el gasto de recursos públicos que implicará y la necesidad bajo la que se justifica. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, actualmente no hay suficiente talento humano para cumplir con todas las responsabilidades referentes a los diálogos que se adelantan con los diferentes grupos al margen de la ley.

El cuestionado decreto es el 2294 de 2023, en el que se establece que los nuevos trabajadores harán parte de una planta transitoria que, además, será de libre nombramiento y remoción. Frente a esto, el representante a la Cámara del Centro Democrático Hernán Cadavid se pronunció, rechazando de manera tajante la decisión.

“¿Cómo se puede disparar burocráticamente una oficina a más de 150 contratistas sin función determinada y la excusa es que es la paz? ¿Entonces, porque es la paz, la Oficina del Alto Comisionado es invulnerable e incuestionable? Eso no puede suceder”, expresó el congresista en conversación con W Radio.

Asimismo, aseguró que el Gobierno nacional se ha caracterizado por el “gasto excesivo”. Como ejemplo, señaló al nuevo comisionado de paz, Otty Patiño, que reemplazó a Danilo Rueda, y que, según el representante, ha tenido “contratos multimillonarios” de, incluso, más de 126 millones de pesos, por un tiempo de trabajo de cuatro o cinco meses. Sostuvo que estos contratos los adquirió por ser “negociador de paz”.

En ese sentido, indicó que el Gobierno Petro, en materia de institucionalidad de paz, ha caído en la improvisación, el gasto y la burocracia sin control, lo cual va en contravía con las necesidades del país. Sin embargo, el decreto en cuestión justifica la creación de los 136 cargos nuevos con la urgencia de contar con más personal para, justamente, responder a los requerimientos de Colombia en la materia.

Otty Patiño reemplazó a Danilo Rueda como comisionado para la paz - crédito Colprensa

“Para atender todos los retos que impone el esfuerzo por alcanzar la Paz Total, se requiere fortalecer las áreas que en Dapre tienen un rol preponderante en ello, como la Oficina del Alto Comisionado y el Fondo Programas Especiales para la Paz”, se lee en el documento.

No obstante, el representante del Centro Democrático aseguró que no existe un orden en las decisiones que se toman con respecto a la paz en el país y que eso ha repercutido en un descontento en quienes deberían beneficiarse de ella.

“Si uno hace una revisión de los últimos hechos dentro del Gobierno, en materia de institucionalidad de paz, va a encontrar que hay un desorden monumental. No es solamente la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; recientes renuncias, quejas de excombatientes no atendidos y los resultados saltan a la vista, no solamente en materia de mala implementación, sino también de violencia y orden público”, expresó Cadavid al medio radial.

La senadora María Fernanda Cabal, del mismo partido político, tampoco se quedó callada y dio a conocer su indignación en redes sociales, tildando a los integrantes del Gobierno Petro de ser “ineptos, vagos y fanáticos”. Asimismo, aseguró que el presidente quiso “repartir” burocracia antes de finalizar el año.

María Fernanda Cabal cuestionó incremento de cargos en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz - crédito @MariaFdaCabal/X

Por su parte, el representante a la Cámara Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, respaldó el decreto alegando que son necesarios los nuevos cargos y que, incluso, el expresidente Juan Manuel Santos también contó con un robusto equipo de trabajo para adelantar las conversaciones con las extintas Farc.

“No necesitamos una política de paz solamente de grandes anuncios y de reuniones, necesitamos una política de paz que estreche las relaciones con las comunidades, que incorpore ahora a los nuevos mandatarios en alianzas con el Gobierno nacional para que se puedan gestionar inversiones”, precisó el congresista al medio citado.