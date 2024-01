Las 10 principales frases del primer discurso de Carlos Fernando Galán como alcalde: Metro, Transmilenio y la relación con el Gobierno nacional

La continuidad de las obras: “ No podemos seguir en esas peleas de egos , de políticos que están pensando en poner su nombre en la placa de una obra y sacar pecho con algo que realmente le pertenece es a la ciudad”.

Galán asegura que asumirá la responsabilidad de liderar la política de seguridad en la capital para articular a todos los actores. “ No más lavadas de manos o peleas entre los que tienen la responsabilidad de mejorar la seguridad en Bogotá”.

Inclusión de la diversidad y protección a las poblaciones vulnerables. “ No podemos seguir con más de mil mujeres en riesgo de feminicidio ni podemos permitir que el género o la orientación sexual sigan siendo causas de discriminación en nuestra ciudad”.

Reducción del gasto para hacer más con menos: “Este mes de enero anunciaré un plan de austeridad del gasto , no podemos seguir multiplicando año a año los contratos de prestación de servicios ni gastando en cosas que no le producen un impacto claro y directo a la calidad de vida de los ciudadanos”.

El compromiso de Galán: “No les puedo prometer lo imposible, pero sí me comprometo a siempre hablarles con la verdad, a gobernar con transparencia, a rodearme de expertos que me ayuden y me critiquen, y que quieran, por encima de cualquier cosa, cambiarle la vida a Bogotá”.