“Solo pasa en Cali”: el Grupo Niche sorprendió a los asistentes del alumbrado en Cali con un concierto gratuito

En una presentación sin precedentes se convirtió el concierto gratuito del icónico Grupo Niche en el parque de las Piedras, en pleno alumbrado de Cali, que este año le hizo un homenaje a la salsa, Cali, Un sorprendente Relato Popular.

A pesar de que la agrupación caleña dio pistas en sus redes sociales de que habría una sorpresa para los caleños antes de finalizar el año, no contaron con la gran acogida del público, que logró que una presentación de 30 minutos se convirtiera en un concierto de más de dos horas.

“La gente no tenía idea, vio el escenario y se empezó a reunir ahí. Pero cuando llegamos fue una locura, la gente estaba muy contenta. La idea era que nosotros tocásemos, como regalo, una media hora, cuatro o cinco canciones, pero la emoción fue tanta que finalmente resultamos tocado dos horas y diez minutos. Pidieron toda la música que quisieron, la tocamos y fue una fiesta enorme”, sostuvo el maestro José Aguirre, director artístico del Grupo Niche, en entrevista con El País.

El alcalde saliente de Cali, Jorge Iván Ospina, compartió en sus redes sociales algunos momentos el evento, destacando la oportunidad que tuvieron los caleños que visitaron el alumbrado en la noche del viernes 29 de diciembre para ver un concierto de la agrupación que, como afirmó Aguirre, ya es “patrimonio de la ciudad”:

“Y resulta que ud viene al alumbrado navideño " Cali , Un sorprendente Relato Popular " y de repente y totalmente gratuito y de sorpresa se encuentra al inigualable Grupo Niche Bueno solo pasa en Cali (sic)”, expresó Ospina vía X (antes Twitter).

Ospina, compartió orgulloso el resultado de concertación entre la agrupación artística, la Secretaría de Cultura y la Feria de Cali: “Esto es lo que llamamos la ciudad representada, el inagotable cuerpo cultural, la opción perfecta para navegar al futuro. Lo de anoche maravilloso GRACIAS @gruponiche (sic)”.

La agrupación musical no se limitó en brindar un repertorio con las canciones que han puesto a bailar a más de uno, no solo en Cali, sino en todo Colombia: La Negra no Quiere; Busca por Dentro; Una Aventura; Entrega; Hagamos Lo Que Diga el Corazón️; Ana Milé; Algo Que Se Quede; Nuestro Sueño; Cómo Podré Disimular; Un Caso Social; Digo yo; Del Puente Para Allá; Sin Sentimiento; Cali Ají; Un Día Después; Prueba De Fuego; Mi Valle Del Cauca; Gotas de Lluvia; Mi Hijo y Yo; La Magia de Tus Besos; Buenaventura y Caney; Cali Pachanguero.

Cabe recordar que el jueves 21 de diciembre, Niche ya se había presentado gratuitamente en la cárcel de Villanueva, siendo los dos conciertos una iniciativa de la agrupación como una forma de “afianzar los lazos entre el Grupo Niche y la ciudad de Cali”:

“La iniciativa fue de las directivas del Grupo Niche, de Yanila Varela y sus hermanos, ellos decidieron hacer un concierto gratuito, bueno, la verdad es que hicimos dos, uno fue hace ocho días en la cárcel de Villanueva, para los reclusos, y el de este viernes fue para el pueblo, para la gente, en el alumbrado, en el Bulevar”, añadió el director artístico.

Aguirre, expresó en entrevista con el medio citado, el agradecimiento de la agrupación con el pueblo Caleño, por el constante apoyo que hace que sus canciones se conviertan en éxitos:

“Me fascina esto, porque es afianzar los lazos entre el Grupo Niche y la ciudad de Cali. La gente estaba muy contenta aplaudiendo al grupo, sabiendo todo lo que el Grupo Niche representa como patrimonio de la ciudad, del país y de Latinoamérica. Fue una fiesta enorme y agradecemos a la gente por todas las manifestaciones enormes de cariño, afloraron muchos sentimientos. Nos vamos terminando este año, agradeciendo a Dios por esto y amando más a la ciudad”

El Grupo Niche continuará provocando recuerdos y removiendo sentimientos durante su gira por Estados Unidos que iniciará en marzo de 2024.