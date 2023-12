En video: pareja fue captada realizando actos sexuales a bordo de una embarcación en Cartagena

El video fue grabado, al parecer, por otro turista que tripulaba la pequeña embarcación que se dirigía a Playa Blanca - crédito @ColombiaOscura / X

Un grupo de turistas causó controversia por su conducta inapropiada a bordo de una embarcación que transitaba hacia Playa Blanca, Cartagena. El evento tuvo lugar recientemente y, hasta el momento, las autoridades locales no emitieron declaración alguna sobre el incidente.

Te puede interesar: Turistas rentaron moto acuática sin combustible, quedaron a la deriva y luego debieron pagar por un servicio que no recibieron

El suceso se desarrolló en una zona turística de relevancia en la región, donde es habitual que los visitantes tomen embarcaciones para desplazarse a las diversas playas que ofrece la capital de Bolívar. Aunque la navegación suele transcurrir sin incidentes, esta vez la actitud de los turistas a bordo llamó la atención y generó reacciones entre otros pasajeros y personas en la comunidad.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Este es el Pico y Placa en Cartagena para este sábado 23 de diciembre

Las escenas subidas de tono protagonizadas por dichas personas han despertado inquietud respecto a la conducta que se espera de los visitantes y la imagen que proyecta de uno de los destinos más populares de Colombia. Mientras tanto, la expectativa crece en torno a la respuesta de las autoridades de Cartagena, quienes tendrán la tarea de abordar la situación y establecer medidas para prevenir futuros incidentes similares.

En el clip, que anda circulando por diferentes plataformas digitales, se aprecia a una pareja de hombres teniendo relaciones sexuales a bordo del transporte fluvial a la vista de los demás pasajeros.

Te puede interesar: Cuánto pagará en peajes si viaja de Bogotá o Medellín a la costa Caribe

Lo anterior ha generado especulaciones, pues podría tratarse de una fiesta para personas homosexuales. Incluso, algunos internautas se han atrevido a afirmar que podría tratarse de un yate con trabajadores sexuales entre los pasajeros. Por ahora, no se ha conocido la identidad de los protagonistas o los tripulantes, así como el motivo del encuentro o celebración.

Las reacciones de los internautas

La reprochable escena ha generado opiniones de desconcierto y hasta de humor, como por ejemplo: “Yo solo veo jóvenes disfrutando la vida sin celulares”; “¿Subidas de tono? Están teniendo relaciones. O es un grupo particular con prostituta o prostitutos, o simplemente son una porquería de descarados”; “Y las mujeres?”; “Cartagena... Un hueco donde maltratan caballos, roban a turistas, pedófilos vienen a buscar niños... De verdad les sorprende que esto pase ahora?”; “Qué le pasa a estos manes? Y los otros vienen a decir que son escenas subidas de tono? No señores, están teniendo sexo, acaso no tienen para costear un motel? Hay sitios para cada cosa, degradación es lo único que veo ahí… Todo muy mal ahí!”.

Adicionalmente, hubo quienes vieron una oportunidad de negocio en el asunto, “Si Colombia tuviera una ciudad costera como en otros países como turismo de Destino gay, el capital que entraría de turistas sería inmenso. Puede verse grotesco para unos, pero es una gran oportunidad de negocio para otros”, dijo un usuario en redes sociales.

De igual forma, uno de los mensajes escritos por un usuario en X dejó una duda en el aire, ya que aseguró que el hecho no era reciente y tampoco habría ocurrido en el lugar señalado inicialmente: “Jajajaa eso no es verdad, eso pasó hace mucho tiempo en una embarcación con temática gay. Y no fue en Cartagena”

A la espera de un pronunciamiento oficial, la comunidad local y el sector turístico reflexionan sobre el impacto de tales comportamientos en la reputación de los destinos turísticos y las posibles acciones para fomentar el respeto y la buena conducta entre quienes visitan Playa Blanca y otros puntos de interés en Cartagena. La comunidad espera que este tipo de sucesos no se repitan y que se mantenga el orden y respeto que caracterizan a esta icónica ciudad caribeña.