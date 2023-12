El hombre con la novia de trapo se volvió tendencia por muñecos de fin de año: “¿Te imaginás que se la cojan de año viejo?”

Cristian Montenegro fue motivo de burlas en redes sociales por sus fotografías con su novia de trapo - red social X

El 2023 fue el año para que el nombre de Cristian Montenegro se hiciera conocido entre los colombianos gracias a su presencia mediática junto a su peculiar “familia de trapo”. Ahora, el influenciador bogotano ha vuelto a ser noticia, después de que usuarios en redes sociales hicieran bromas sobre su ‘novia’ de trapo, especialmente en el marco de las festividades de Año Nuevo.

En esta ocasión, algunos usuarios lanzaron comentarios sobre los posibles peligros que podría correr su ‘pareja sentimental’ en vísperas de año nuevo. Según ciertos internautas, la novia de trapo de Montenegro podría ser confundida con un tradicional muñeco de Año Viejo. Las críticas y advertencias no se han hecho esperar, instando al creador de contenido a cuidar minuciosamente de su singular pareja.

“Este man llega a dejar la novia sola 5 minutos y se la prenden pensando que es un año viejo”, “despidiendo al año viejo, porque el fin de semana lo queman” y “en una semana, año viejo seguro”, son algunos de los comentarios que ha recibido el bogotano.

Este fenómeno no es nuevo para Montenegro, un joven de 27 años que ha ganado popularidad en Bogotá por su poco convencional relación con una muñeca de trapo. La inusual pareja ha desatado una serie de críticas y comentarios variados en las redes sociales.

La controversia no se limita a la esfera digital. En un episodio reciente del programa de RCN Hablando claro, la exnovia de Montenegro, Karen Rodríguez, reveló detalles de su relación con el influencer. Según Rodríguez, su sorpresa fue palpable al descubrir en la casa de Montenegro la presencia de un muñeco de trapo. “Me asusté, me puse nerviosa, le dije que eso no era correcto, no era de una persona normal”, expresó en el programa televisivo.

Cristian Montenegro pidió una ambulancia para su novia de trapo

Esta no sería la única vez que el bogotano causó revuelo en la esfera pública bogotana. En un video que circuló en redes sociales en el mes de abril de 2023, Montenegro apareció dentro de una ambulancia junto a lo que él presenta como su esposa, la muñeca de trapo llamada Natalia. En el videoclip se observa a un equipo de paramédicos que está prestando atención a la muñeca, aparentemente debido a desmayos.

“(...) Tiene desmayos. De todas maneras, por eso los llamé, porque no quiero que se me muera”, expresa Montenegro en la grabación, dialogando con el supuesto paramédico que registra la situación.

Lo sorprendente es que en lugar de desaprobar la conducta de Montenegro y hacerle entender las posibles consecuencias de llamar a servicios de emergencia sin motivo justificado, los paramédicos parecen participar en lo que algunos internautas han interpretado como una especie de broma.

Este acto generó rechazo en algunos sectores de la sociedad, especialmente porque el uso de una ambulancia en situaciones no urgentes puede ser perjudicial en una ciudad como Bogotá, donde constantemente se requieren servicios de emergencia genuinos.

Además de la controversia, las autoridades iniciaron una investigación para conocer la procedencia de la ambulancia y la entidad para la cual trabajan los paramédicos involucrados. Y es que llamar a servicios de emergencia sin una causa justificada no solo podría acarrear sanciones para Montenegro, sino que también plantea preguntas sobre la ética del personal médico que aparentemente se prestó para participar en la escena viral.

Aunque la familia de trapo de Montenegro ha sido objeto de burlas y críticas, él insiste en considerarlos su familia. Este caso ha desencadenado debates en redes sociales sobre aspectos psicológicos y sociológicos, dividiendo opiniones entre aquellos que defienden su libertad personal y aquellos que critican la frivolidad de su comportamiento.