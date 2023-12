Renunció el viceministro de Defensa, Alberto Lara, hombre clave para la política de seguridad del Gobierno Petro

El viceministro Alberto Lara se había pronunciado sobre el cese al fuego con estructuras criminales y la política de Paz Total del Gobierno - crédito Ministerio de Defensa.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aceptó la renuncia de Alberto Lara, viceministro de Defensa y Seguridad, el viernes 22 de diciembre de 2023, motivada “por temas personales”.

El exfuncionario llegó al cargo el 25 de agosto de 2023 para ocuparse de las estrategias de defensa y seguridad en el territorio nacional.

La renuncia de Alberto Lara se da tan solo tres días después de que el ahora exviceministro advirtiera sobre la posibilidad de cancelar el cese al fuego con los grupos armados.

“Con respecto al propósito del Gobierno nacional de entregar un país en paz, repetimos las palabras del señor presidente de la República en cuanto a que si los cese al fuego no protegen de manera efectiva a nuestras comunidades, a nuestros líderes, esos (ceses) no son posibles, no deben ser”, afirmó Lara durante la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa, que se desarrolló en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca.

