EPS adeudan cerca de un billón de pesos a hospitales públicos de Antioquia: “Nos encontramos al borde de un abismo económico”

La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia alertó sobre la "precaria situación financiera" de los hospitales de Antioquia por falta de recursos - crédito Presidencia

Una grave situación financiera se estaría presentando en varios hospitales públicos de Antioquia por cuenta de una millonaria deuda por parte de las EPS y aseguradoras, Savia Salud, Nueva EPS, Coosalud y Sura.

Te puede interesar: En Medellín un hospital se quedaría sin cardiólogos en enero de 2024 por pago inoportuno de sus salarios

El anuncio se dio a conocer el jueves 21 de diciembre por la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), en el que afirmaron que se sienten “axfixiados financieramente” y, según sus predicciones, no van a cumplir con las obligaciones a sus empleados, proveedores y demás personal:

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

“Nos tienen asfixiados financieramente y no vamos a poder cumplir con todos los compromisos adquiridos con nuestros colaboradores y proveedores, al cierre del año 2023″, informaron a través de un comunicado.

La situación es tan crítica que, en pleno diciembre, a los empleados no se les ha pagado los dineros por concepto de primas, salarios, ni mucho menos se les ha cancelado a los proveedores de insumos:

“Nos encontramos al borde de un abismo económico, con cerca de un billón de pesos adeudados a los hospitales públicos de Antioquia por parte de las diferentes EPS y aseguradoras, principalmente por las EPS Savia Salud, Nueva EPS, Coosalud y Sura. Esta omisión en el pago pone en riesgo nuestra capacidad para brindar atención médica de calidad a nuestros usuarios que son la razón de ser del sistema de salud”

La crisis en los hospitales públicos de Antioquia, según Aesa, ya estaría afectando la atención a los pacientes, e incluso denunciaron que la insatisfacción de los usuarios y colaboradores ha generado “maltratos a los directivos”:

Te puede interesar: Daniel Quintero respondió críticas de Federico Gutiérrez por estado de la salud en Medellín: “Quizá usted, que es tan amigo de las EPS, logre que le paguen al Hospital General”

“A la fecha no han podido pagar la prima de Navidad, ni los salarios a sus colaboradores, ni han podido pagar los insumos a los diferentes proveedores, generando la insatisfacción de los usuarios y de los funcionarios, cierres de servicios, cese de actividades en varias instituciones y maltratos a los directivos, lo cual no se compadece con la realidad, ya que los hospitales públicos no estamos pidiendo nada diferente a que nos paguen los servicios de salud que ya prestamos. La cartera adeudada por las EPS liquidadas, una cifra cercana a los trescientos mil millones de pesos, es una carga que los hospitales de Antioquia no pueden llevar solos”.

Por último, la Aesa hizo un llamado al Gobierno nacional para que tome cartas en el asunto y a las EPS involucradas les exigieron el pronto pago de las responsabilidades; además, enfatizaron en que la salud de los usuarios está “en juego”:

“Exigimos una respuesta inmediata y acciones concretas con el pago oportuno de las diferentes EPS y hacemos un llamado al Gobierno nacional, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud, para que se tomen las medidas necesarias que permitan a nuestros hospitales salir de esta grave crisis de iliquidez. La salud de nuestra comunidad está en juego y no permitiremos que estas omisiones continúen poniendo en riesgo el derecho fundamental a la salud y a la atención médica con calidad para nuestros usuarios”.

La denuncia se suma a la conocida el 15 de diciembre por parte de un grupo de cardiólogos del Hospital General de Medellín, que afirmaron que, debido a la falta de pagos y a la falta de insumos médicos de su área especializada, prevén que a partir del primero de enero de 2024 haya cese de actividades.

“Hasta la fecha no hemos suspendido nuestras labores para no afectar la atención y salud de los pacientes ni la facturación de la institución”, indicaron los profesionales de la salud a Carlos Alonso García, director de clínicas quirúrgicas del hospital.

Cardiólogos del Hospital General de Medellín anunciaron cese de actividades el primero de enero de 2024, por falta de pagos e insumos - crédito Colprensa

Ante la situación, el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, culpó a la administración pasada por la crisis generada en dicho hospital; al respecto, el exalcalde Daniel Quintero le respondió: