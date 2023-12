Desde Europa llegaría el nuevo fichaje de Independiente Santa Fe: ¿de quién se trata?

Independiente Santa Fe en negociaciones con un ex América de Cali - crédito Colprensa/Dimayor

Tras la consagración del Junior de Barranquilla, que bordó la décima estrella en su escudo tras imponerse sobre Independiente Medellín desde la tanda de los penales, los equipos de la Liga BetPlay Dimayor, están en búsqueda de refuerzos con miras a las competiciones de 2024, que está a la vuelta de la esquina.

Te puede interesar: Un ídolo de América de Cali está muy cerca de convertirse en jugador de Atlético Nacional

Una de las escuadras que esperan ser protagonistas en el rentado local es Independiente Santa Fe, que viene quedando en deuda en las últimas campañas con su afición que espera que de la mano de Pablo Peirano, el primer campeón de Colombia vuelva a ser protagonista del fútbol colombiano.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: El motivo por el que Carlos Darwin Quintero salió de América de Cali: ¿culpa de Lucas González?

La hinchada Cardenal pide refuerzos de categoría debido al pobre rendimiento de su equipo, por lo que, Eduardo Méndez quiere cumplir las expectativas de sus seguidores, que en varias ocasiones han pedido a gritos su dimisión de cargo.

De acuerdo con la información vía X (antes de Twitter) del periodista argentino al servicio de Win Sports, Mariano Olsen, Independiente Santa Fe, busca romper el mercado de fichajes con un ex América de Cali.

“CONFIRMADO @SantaFe está interesado en contratar al mediocampista español Iago Falque. Por estas horas, ambas partes negocian una posible vinculación. Optimismo creciente”

El español ya sabe lo que es jugar en Colombia tras su paso por el América de Cali -crédito @olsendeportes/X

Cabe recordar que el jugador español, de 33 años, ya sabe lo que es jugar en Colombia tras su paso por América de Cali entre 2022 y 2023. Con el cuadro vallecaucano, Iago Falque disputó un total de 34 partidos con saldo de seis anotaciones y tres asistencias.

Te puede interesar: Cambió la cancha por la cocina: periodista que cubre a Santa Fe ahora vende postres por redes sociales

Sin embargo, la estancia del ibérico, la Sucursal de Cielo, se vio interrumpida por la ola inseguridad en la capital vallecaucana, ya que el 18 de agosto del presente año, el vehículo en el que habitualmente se transportaba el jugador recibido tres impactos de bala.

Por fortuna, el futbolista español no se encontraba en el automotor a la hora de los hechos; sin embargo, las circunstancias llevaron al ex Roma de Italia a tomar la determinación de no continuar en las filas de los Diablos Rojos.

Finalmente, el 31 de agosto, Falque tomó la decisión junto a su familia de ponerle punto final a su aventura en Colombia debido a la falta de garantías en cuanto a materia de seguridad.

Falque dedicó un sentido mensaje de despedida desde su cuenta de Instagram para los hinchas de América de Cali, en el que jugó por todas las competiciones un total de 34 partidos, marcando seis tantos y dio tres asistencias.

“Dificil encontrar las palabras…seguramente esta no es la despedida que esperaba y creo que nuestros caminos se separan demasiado pronto. Vosotros que me conoceis sabeis que no soy de tirar la toalla ni de rendirme facilmente pero a pesar de lo que me costo tomar esta decision creo que me toca priorizar la seguridad y la tranquilidad de mi familia! Hace 2 años cuando llegue a cali no sabia muy bien lo que me iba a encontrar, me bastaron unas horas para entender lo que significa América”

Y agregó: “Hoy me he despedido del que probablemente haya sido el sitio donde más disfrute jugando al futbol. Agradecer a toda la gente que estuvo a mi lado gracias a Colombia, un país maravilloso del que me llevo amigos que son para toda la vida. A toda la gente que trabaja en América, dirigentes, entrenadores, cuerpo médico, utilleros, etc. a mis compañeros que desde el primer día me hicieron sentirme como en mi casa”.

El español no continuará en el América de Cali - crédito @iagofalque10/X

Junto a Falque llegaría Daniel Torres, un ídolo del club que jugó el último, año para Independiente Medellín, con que logró el subcampeonato y por termas familiares no vería non malos ojos recalar en el cuadro bogotano.