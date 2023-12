“Según su hijo, Petro recibió plata de narcos”: Paola Holguín contesta al presidente por decir que quienes no apoyaron legalización de cannabis recibieron sobornos

Paola Holguín le recuerda al presidente Gustavo Petro los escándalos en los que se vieron envueltos su hermano y su hijo - crédito Colprensa

El debate de la regularización del consumo del cannabis de forma recreativa, concluyó en el archivo de esta iniciativa legislativa. Pero la votación negativa a la propuesta ha causado revuelo entre quienes la defienden y los que se oponen a su regulación.

Uno de sus defensores, el presidente Gustavo Petro, escribió en sus redes que quienes votaron por el hundimiento del proyecto lo hicieron porque recibieron sobornos.

Pero de inmediato le respondió la senadora Paola Holguín recordándole al presidente que fue su propio hijo, Nicolás, el que lo acusó de que su campaña a la presidencia había recibido dinero de narcos.

Y es que, luego de que se conociera de que se había caído el proyecto de ley, empezaron las opiniones confrontadas, ya que la propia senadora Holguín junto con sus compañeros de partido, así como otros legisladores que tampoco estaban de acuerdo con la iniciativa, frente a lo cual el presidente Gustavo Petro publicó lo siguiente en su cuenta de X arremetiendo en contra de quienes no apoyaron la regularización del cannabis: “Quienes ilegalizan reciben sobornos”.

Fueron estas últimas palabras, las que provocaron una fuerte reacción por parte de la congresista de la oposición, pues, compartió en una publicación de su cuenta de X múltiples capturas de pantallas de noticias sobre miembros de la familia del jefe de Estado. Y dijo que según estas, el hermano del presidente (Juan Fernando Petro) hizo pactos con narcotraficantes para ganar la Presidencia, además recordó el escándalo de su hijo (Nicolás Petro) en el que dijo que el primer mandatario había recibido dinero de este tipo de criminales para su campaña política. Además, comentó que SADI (Sociedad Área de Ibagué) usó naves de un “narcopiloto” que posteriormente se entregó al Gobierno de los Estados Unidos.

Luego le dijo al presidente Petro, que ellos (refiriéndose a los que estaban en contra de la iniciativa) no recibieron sobornos y comentó que hacer tal afirmación era calumnia, lo cual es un delito, por lo cual le pidió al jefe de Estado que si tenía pruebas de tal acusación los denunciará. Además, le contestó de igual manera que “trate de estar a la altura de la dignidad que representa, ese no puede ser el nivel del debate”.

“Esto dice quien, según su hermano, para ganar hizo pactos con narcos; según su hijo, recibió plata de narcos, y según SADI usó aeronaves del narcopiloto que se entregó en EE. UU. No Petro, nosotros no recibimos sobornos; eso es calumnia, que es delito, o si tiene pruebas, denúncienos. Trate de estar a la altura de la dignidad que representa, ese no puede ser el nivel del debate”, dijo Paola Holguín.

Paola Holguín responde al presidente recordando polémicas de su hermano e hijo relacionadas con el narcotráfico - crédito @PaolaHolguín

Cuando se cayó la iniciativa se compartió en redes sociales un vídeo de los congresistas en contra del proyecto celebrando, entre estos se encontraba Paola Holguín, quien traspasó esa “alegría” a sus redes sociales cuando dijo que se mantendrían la lucha para proteger a la juventud colombiana e intentar conseguir una sociedad libre de drogas en sus palabras.

“Nos mantenemos en la lucha para proteger a nuestros niños y jóvenes, para trabajar por una sociedad libre de drogas. Nuestra postura siempre ha sido tratamiento al consumidor y lucha contra los narcos”, expresó Holguín en su cuenta de X.

Por otro lado, la controversia que generó este proyecto de ley sigue presente en los sectores políticos colombianos, pues recientemente alrededor de este tema la senadora María Fernanda Cabal compartió lo siguiente: “La ideología de unos cuantos no puede estar por encima de la ciencia. La Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax advierte el aumento de iniciativas legislativas para legalizar el consumo de sustancias como la marihuana”.