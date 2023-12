Video: motociclista falleció tras un choque con camión que no se detuvo tras el impacto

Al parecer, la pareja que se movilizaba en la motocicleta se dirigía hacia San Gil, Santander- crédito @pablogo1998/ X

Un nuevo accidente en las vías de Santander prendió las alarmas de las autoridades, que alistan medidas para evitar más episodios de dicha índole en medio de las fiestas de final de año. En las últimas horas se conoció que una motocicleta y un camión protagonizaron un siniestro vial que le costó la vida a una persona en una de las carreteras del departamento.

Te puede interesar: Motociclista en contravía atropelló a un domiciliario en Bogotá: la víctima está en coma inducido

Al parecer, dos personas se movilizaban en la moto con rumbo a San Gil a través de la vía que conduce a El Socorro con dicho municipio. Sin embargo, cuando el conductor del vehículo tuvo que tomar una curva en medio de la vía, chocó de frente con un camión que venía en sentido contrario.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Tractomula accidentada en Magdalena fue saqueada: este era el producto que transportaba

En un video que trascendió en redes sociales se puede observar que los ocupantes de la moto alcanzan a golpear una de las llantas traseras del furgón. A pesar de que el conductor del camión intenta eludir la motocicleta, finalmente este alcanza a impactarlos a alta velocidad.

Tras el choque, el cuerpo de uno de los ocupantes de la moto se mueve pocos metros a la derecha, mientras que el vehículo sigue derecho.

Te puede interesar: Más de 300 policías de tránsito en Bogotá llevarán cámaras corporales: cómo funcionan y para qué servirán

A pesar de la magnitud de los hechos, el conductor del camión, que se percató del impacto, continuó su camino y no se detuvo a, siquiera, revisar el estado de salud de las personas afectadas. Incluso, en el video se ve que el furgón voltea pocos metros más adelante por una calle del sector.

Fuerte accidente de tránsito en las carreteras de Santander- crédito @pablogo1998/ X

Según indicó El Tiempo, la víctima mortal fue identificada como Sofía Jiménez, una mujer de 18 años que falleció en el lugar de los hechos. Por su parte, el conductor de la motocicleta, Jesús Oswaldo Martínez, fue trasladado de urgencias al Hospital Regional Manuela Beltrán.

El jefe de la seccional de Tránsito en Santander, Juan Pachón, lamentó lo sucedido y señaló a Caracol Radio que el accidente tuvo sus causas en el exceso de velocidad por parte del conductor de la motocicleta.

“Lastimosamente se tiene un siniestro vial con una persona fallecida. Lastimosamente, en un acto de velocidad, por exceder límites, una persona choca de frente contra un camión y le causa la pérdida de la vida a la acompañante”

El funcionario fue claro en que “cuando se verificó la escena no se encontró ningún furgón, pero se logró establecer que la moto chocó con él y pues el furgón realmente no tuvo algún tipo de culpa en el sentido del accidente, pero de pronto sí hace una omisión del socorro a no ayudar a esas personas que chocaron contra él”.

Las autoridades continúan en la búsqueda del otro conductor involucrado para que sea partícipe de las investigaciones, a pesar de que desde los organismos encargados descartaron su culpabilidad en los hechos.

Santander, uno de los departamentos con mayor número de personas fallecidas en accidentes de tránsito

Cabe resaltar que en los últimos dos años, 2021 y 2022, Santander ha sido uno de los departamentos que mayor número de personas fallecidas ha registrado en siniestros viales. En esa región del país, las autoridades han reportado más de 800 víctimas mortales en dicho periodo.

Incluso, para el primer semestre de 2023, ese sector del territorio nacional atestiguó el deceso de 187 personas que se vieron inmersas en accidentes de tránsito. Por tal motivo, el Ministerio de Transporte alertó en su momento que Santander registró un aumento del 2,2% en fallecidos por siniestros viales.

El ente gubernamental señaló en aquella oportunidad que Bucaramanga y Cartagena concentraron el 35,3% de los decesos reportados en episodios de dicha índole.