Iván Duque furioso con decisión de Maduro de llevar a la cárcel a opositores en Venezuela: “Es una actitud cobarde, vil, mentirosa e infame”

Iván Duque criticó persecución a opositores que según él hace Nicolás Maduro en Venezuela - crédito EFE/Marx Vasconcelos

El expresidente Iván Duque tuvo un nuevo choque con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, por las órdenes de capturas en contra de los opositores al Gobierno en ese país. En su cuenta de X, Duque tildó la persecución a los políticos contrarios al régimen como una “actitud cobarde, vil, mentirosa e infame”.

Y es que, esta no es la primera vez que Duque arremete en contra de Nicolás Maduro ya que en varias oportunidades cuando era aún el jefe de Estado de Colombia se enfrentó en varias oportunidades con él.

En dicha publicación, el expresidente del Centro Democrático da apertura a su publicación calificando a Nicolás Maduro como un “narco-dictador” y dijo que este último en una nueva oportunidad está “atropellando” la libertad en el vecino país de Venezuela. Luego explicó que por medio de la Fiscalía de ese país se ordenaron capturas en contra de opositores argumentando delitos por “traición a la patria”, entre estas personas se encuentra María Corina Machado junto con miembros de su equipo de trabajo.

El antiguo mandatario de igual manera opinó que dicha actitud que denunció por parte de Nicolás Maduro de perseguir a los opositores era “vil, mentirosa e infame” además argumentó que esto va en contravía de la búsqueda de restablecer la democracia en Venezuela y de los derechos políticos de los ciudadanos de este país.

Iván Duque ataca a Nicolás Maduro y expresa su solidaridad con María Corina Machado - crédito @IvanDuque

“Esta persecución de la dictadura es una actitud cobarde, vil, mentirosa e infame que va en contravía del restablecimiento de la Democracia y los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos”, argumentó.

Concluyendo en su publicación, el expresidente dijo que expresaba su solidaridad con María Corina Machado y el pueblo venezolano, adicionalmente hizo un llamado a la comunidad internacional para que de acuerdo con lo que dice “no se conviertan en validadores de una dictadura” y que de cierta manera cobijen a los opositores frente a lo que Iván Duque señaló como un régimen que los oprime, persigue y encarcela para según él evitar las elecciones que se desarrollaran en ese país en el 2024.

Con respecto a esto, la propia María Corina Machado dijo lo siguiente: “Nuestra ruta es una ruta de organización ciudadana, que nos lleva a la realización de elecciones libres y competitivas. El régimen está desesperado y se sabe derrotado. El documento que propuso el régimen, lejos de allanar una vía electoral, la restringe. Plantea restricciones a libertades ciudadanas que son inaceptables”.

Además, añadió que ella no ha cometido ningún delito y que: “Yo no he cometido delito alguno, aquí no hay un acto de la Contraloría ni yo he sido notificada de ninguna manera. Si quedaba alguna duda antes del 22 de octubre, hoy estoy más que habilitada por los millones que votaron”.

Además de Iván Duque, otro expresidente Colombiano que opinó con respecto a esta situación fue Andrés Pastrana, quien dijo que Nicolás Maduro estaba en modo “desesperado” y que quiere acabar con la vía electoral en Venezuela. Luego dijo que los demócratas del mundo deben denunciar esa “nueva agresión” desmedida y adicionalmente llamó a la solidaridad con los “combatientes por la libertad del país hermano”.