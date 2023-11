Ministro de Defensa, Iván Velásquez, es citado a moción de censura por congresistas de la oposición

Congresistas del Centro Democrático citaron al ministro Iván Velásquez a moción de censura en el Congreso - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

En un reciente giro político, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, ha sido citado a un debate de moción de censura en el Congreso de la República. La convocatoria ha sido liderada por un grupo de 16 senadores, destacándose figuras como Juan Diego Gómez Jiménez, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay y Jota Pe Hernández. Este movimiento parlamentario busca cuestionar y debatir la gestión del ministro en asuntos claves de la defensa y seguridad nacional.

En el documento dirigido tanto a la mesa directiva del Senado como al secretario general de esta misma institución, dice lo siguiente: “Los senadores de la República, abajo firmantes, en ejercicio de las facultades conferidas por los numerales 8 y 9 del artículo 135 de la Constitución Política, desarrollados por el Capítulo III del Título I de la Ley Sta de 1992, solicitamos a la Mesa Directiva que se permita someter a consideración de la Plenaria de la Corporación la siguiente Moción de Censura contra el señor ministro de Defensa Nacional, Dr. Iván Velázquez Gómez, por asuntos relacionados con funciones propias de su cargo”.

Y es por esto que los senadores citantes enfatizan en el documento la connotada importancia de las funciones asignadas al ministro de Defensa Nacional, subrayando que el cumplimiento de dichas obligaciones es fundamental para el bienestar del país. Argumentan que existe un sistemático incumplimiento de las responsabilidades del despacho del ministro, lo cual estaría afectando la defensa de la soberanía, así como la seguridad y la tranquilidad pública.

Se señala en el documento, de igual manera un deterioro sostenido de la seguridad nacional, evidenciado en un incremento de los secuestros tanto en zonas rurales como urbanas, situaciones que resultan en claras afectaciones al orden constitucional y a la garantía de la convivencia democrática.

Por otro lado, la moción de censura ya se venía avisando desde hace varios días, una de las más recientes fue el 28 de noviembre cuando el senador Jota Pe Hernández del partido Alianza Verde anunció en el desarrollo de esta, que radicó una moción de censura en contra del ministro de Defensa Iván Velásquez, a causa de las situaciones de orden público que se viven en el país. Un ejemplo de esto son las más de 500 familias que fueron desplazadas en el sur de Bolívar recientemente por enfrentamientos de grupos armados.

El congresista ha expresado su preocupación alegando la falta de una orientación clara desde el Ministerio de Defensa para proteger a los ciudadanos. Esta situación, marcada por la percepción de desprotección ante el fortalecimiento de grupos criminales, ha motivado a los miembros del Congreso de la República a tomar medidas.

Sobre esto ultimo en la plenaria de Senado argumentó que: “He radicado esta solicitud de moción de censura porque no puede ser que al ministro de Defensa le parezca normal todo lo que pasa en el país y no diga nada ante la violencia y el actuar de los grupos criminales”.

Además el senador Jota Pe Hernández añadió que: “Con los secuestros disparados en Colombia, las extorsiones, los asesinatos de nuestra Fuerza Pública, policías y militares, el desplazamiento de las poblaciones tal y como se vio incluso el fin de semana en el sur de Bolívar, viendo también como el Ejército en el Cauca está retrocediendo, expulsado por las mismas comunidades, la inseguridad de las calles, el avance en los territorios y el fortalecimiento de esos grupos subversivos y con todo esto que está pasando en Colombia, es imposible que los congresistas nos quedemos de manos cruzadas y no hagamos nada cuando tenemos un gran poder y es remover de su cargo al ministro de Defensa que para mí hoy es responsable de la inseguridad de Colombia”.