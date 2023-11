Yina Calderón soltó la lengua y reveló por qué el matrimonio entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma no funcionó

Yina Calderón aseguró que Felipe Saruma no era el tipo de hombre para Andrea Valdiri - crédito montaje Infobae Colombia

Yina Calderón no se aguantó las ganas y opinó sobre el fin de la relación entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Según la creadora de contenido, ella conoce muy bien a la también influencer y sabía que ahí no había futuro.

Te puede interesar: Andrea Valdiri fue captada en una notaría y aseguran que estaba firmando su divorcio de Felipe Saruma

La dj sugirió que Felipe era muy niño para Andrea, pues de acuerdo con sus declaraciones, él no era el tipo de hombres que regularmente le suela gustar a la bailarina. “A mi amiga le atraen otras cosas, como los yates, los lujos y la plata”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Juan Duque aceptó que su fama se la debe a Lina Tejeiro: “No tengo problema en reconocerlo”

La exprotagonista de novela fue una de las invitadas especiales a la polémica boda entre la actriz Alina Lozano y el creador de contenido Jim Velásquez, allí la influencer protagonizó varias controversias al criticar el evento, reencontrarse con Epa Colombia y, atreverse a sacar conjeturas sobre la verdadera razón detrás del divorcio entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma que causó revuelo en las redes sociales tras confirmarse la noticia del fin de su romance.

De acuerdo con el punto de vista de Yina Calderón, entre los dos influenciadores que duraron tan solo año y medio casados, no pasaba nada, pues él era muy ‘pollo’, para ella. “A la Valdiri le gustan ya mayores, formados, con dinero, no un pillito que apenas está empezando, ella no está pa construir”, recalcó.

Te puede interesar: Se encienden nuevamente los rumores sobre la separación de Felipe Saruma y Andrea Valdiri

Además, Calderón agregó que cuando algo no está bien y no funciona es mejor cortar a tiempo. “Yo digo que si se acaba el amor hay que decir chao de una vez, si no están siendo felices nada los obliga a estar juntos ni a convivir”.

La influencer se despachó y opinó sobre las razones del divorcio entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma

Estas aseveraciones las hizo empresaria en medio de una entrevista que le concedió a la emisora Tropicana, la cual estuvo presente dentro de la ceremonia en la que Alina Lozano le dio el sí a su joven prometido Jim Velásquez. Allí Yina se quejó por la falta de licor en la celebración, entre otras cosas.

“Esto está muy elegante para mi gusto, falta trago, falta música, falta actitud. Yo le metería vallenato, algo más criollo y muchas bebidas”, comentó mientras daba pistas de cómo sería su boda ideal, ya que ella también sueña con llegar al altar pronto.

Sin filtros

Yina Calderón quien tiene acostumbrado a su público a la irreverencia y a las polémicas no se reservó nada en la boda de Alina y Jim, pues incluso puso en entre dicho la realidad de la misma. “A mi esta pareja a veces me hace dudar, igual no creo duren mucho, vamos a ver con que nos sorprenden después”, comentó.

Yina Calderón prometió tregua con Epa Colombia - crédito @epa__colombla/Instagram

La exprotagonista de novela también llamó la atención porque durante la ceremonia realizó contenido en que se burlaba de la veracidad de los hechos que estaba presenciando, así lo mostró en varios videos que circularon por las redes sociales.

La dj, aprovechó el reencuentro personal con Epa Colombia para limar las asperezas entre ellas y afirmó que su riña llegó a su fin. “Yo ya la veo como una mamá, entonces descartada para las peleas. Ya no me voy a meter más con ella, la dejaré en paz. Debo buscar nuevas víctimas, que se preparen Aida Victoria y Andrea Valdiri porque me tocará contra ellas”.

Por último Yina reveló que esta viviendo un noviazgo sano con el que está tranquila y con expectativas de que le pidan matrimonio. “Es mi cuarto marido, espero que esta vez sí. Lo bueno es que él no maneja redes y no sabe nada del medio digital, no entiende ni le interesa entonces me gusta porque se mantiene alejado de todo esto. Somos la pareja perfecta porque nos complementamos él es el calmado y yo la acelerada”. Sin embargo, comentó que a pesar de estar feliz, prefiere mantenerlo incognito.