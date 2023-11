Paola Jara volvió a incursionar en la cocina, esta vez con un sudado de pescado y así le fue

La artista volvió a ser blanco de críticas por la preparación de un sudado de pescado - crédito jessiuribe3 / Instagram

Paola Jara y Jessi Uribe conforman una de las parejas de la farándula colombiana que diariamente captan la atención tanto de la prensa como de sus seguidores. En esta oportunidad, la antioqueña quiso sorprender a su esposo preparándole un platillo para deleitar su paladar.

No obstante, los internautas no tardaron en recordar el famoso sudado de pollo que preparó Paola Jara durante la época de pandemia, por el cual se hizo tendencia en redes sociales y a su vez, recibió duras criticas por el aspecto que tenía la comida, desatando una lluvia de burlas y memes en las diferentes plataformas digitales.

Frente a la situación, en su momento la artista antioqueña comentó: “La verdad, estoy que no sé si reírme o qué, me parece súper chistoso que esté en tendencias que porque hice un sudado de pollo. No veo nada de raro en eso, de pronto no era el mejor emplatado, el mejor servido, pero honestamente quedó rico y no solo eso: hice un almuerzo normal, casero, con amor. No entiendo, así de desocupados están que en serio se van a poner es hablar de un sudado de pollo, Dios mío”.

Paola Jara reaccionó a críticas por su sudado de pollo - crédito paolajarapj / Instagram

“Me he reído cantidades y esta es la hora que todos los días veo todos los sudados de pollo que hacen en Colombia, todos los días me etiquetan en todos los sudados y en todas las casas, y unos los ponen ‘A la Jara’ y el otro dizque “Tiembla Paola Jara” y no se qué... y me han mandado cartas de restaurantes donde ya el sudado es ‘A la Jara’ y el ‘Sudado de pollo a la Paola jara...”, expresó la cantante colombiana en ese entonces en una entrevista con Juanpis González.

Tiempo después la intérprete de Mala mujer, los usuarios no se la perdonaron y la criticaron nuevamente por unos frijoles. Ahora, la artista de música popular está en boca de todos, esta vez a cuenta de un sudado de pescado. La intérprete quiso consentir su pareja y Jessi Uribe no dudó compartir a través de su cuenta de Instagram un breve video en sus historias, mostrando el resultado de la cocina de su esposa. Cabe resaltar que, aunque con esta herramienta no es posible ver los comentarios, las reacciones de los usuarios sobre la autora de la preparación no tardaron en inundar las redes.

Critican sudado de pescado de Paola Jara

La artista es nuevamente criticada por sus habilidades gastronómicas - jessiuribe3 / Instagram

La publicación del video del sudado de pescado de Paola Jara generó diversas reacciones entre los seguidores de la pareja de artistas; pues aunque hubo personas que elogiaron el cariñoso gesto de la paisa, destacando la intención y el amor detrás de la preparación; también hubo muchos internautas que no pudieron evitar recordar los episodios anteriores ocurridos en la cocina de la cantante de Que sufra, que chupe y que llore.

“Es claro que la cocina no es lo suyo jeje”, comentó un usuario. “Tienen la misma pinta que el sudado de pollo que hizo aquella vez”, añadió otro, haciendo referencia a las críticas previas sobre sus habilidades culinarias; “Paola nunca decepciona y ahora con ese sudado de pescado”

Cabe resaltar que Uribe ha dejado claro en varias oportunidades que las críticas por el conocimiento que tiene su pareja en la cocina no afectan su relación, que ya completa alrededor de cuatro años, por lo que recibió el gesto de Paola con amor y gratitud. La pareja ha demostrado en varias ocasiones que valoran los momentos compartidos y se apoyan mutuamente en todas las facetas de la vida, incluida la culinaria.

La cantante, consciente de las críticas anteriores, ha mostrado una actitud positiva frente a los comentarios, demostrando que, aunque la cocina no sea su fuerte, su intención es hacer felices a quienes tiene cerca.