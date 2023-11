Alfredo Mondragón mandó a Jota Pe a estudiar la reforma a la salud: “Salió solo con mentiras comunes”

Jota Pe Hernández, en debate con Alfredo Mondragón, afirmó que la salud va a estar politizada con la reforma del Gobierno Petro - crédito @JotaPeHernandez/X y @AlfreMondragon/X

Las múltiples discrepancias que hay referentes a la reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que todavía no parece tener avance en el Congreso de la República, sigue generando conflicto entre quienes la aprueban y quienes no. Luego de un acalorado debate dirigido por la periodista de W Radio María Camila Díaz, el congresista Alfredo Mondragón mandó a Jota Pe Hernández a revisar el proyecto para que, así, pueda discutirlo.

“Me invitaron debatir con @JotaPeHernandez sobre la reforma a la salud y salió solo con mentiras comunes que no pudo sustentar. Jota Pe, antes de oponerse a la reforma, vaya y la estudia”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter), el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, que también es ponente de la iniciativa.

Durante la conversación que mantuvieron los congresistas, Mondragón solicitó a Jota Pe explicar las razones por las cuales se opone al proyecto de reforma. Esto, en vista de que el senador del partido político Alianza Verde dijo que quisiera esperar a que la iniciativa llegue al Senado para poder dar a conocer sus reparos.

No obstante, ante la insistencia del representante, dijo: “Yo no estoy de acuerdo con que la salud sea politizada (sic) ¿Qué pasa cuando la platica del pueblo, de la educación, de la salud, de la seguridad, termina en manos de los politiqueros? Pues, sencillamente, se la roban como la rata se come el queso”.

Luego, explicó que, desde su punto de vista, la reforma que propone el Gobierno Petro busca que el sistema de salud sea dominado por juntas en las que estarán delegados de servidores públicos con cargos en alcaldías y gobernaciones. Asimismo, afirmó que se quiere retornar a un seguro social, como funcionaba en años anteriores.

Ante esto, el congresista Mondragón exigió a Jota Pe dar a conocer el artículo de la reforma en la que, en efecto, se establece el manejo del sistema por parte de delegados. Insistió en que no es excusa que no pueda responder a esa pregunta, teniendo en cuenta que el proyecto es de conocimiento público y, además, lleva muchos meses en discusión.

“Es una de las médulas y de los argumentos que han dado a la reforma a la salud por parte del Gobierno”, respondió. En consecuencia, Mondragón le pidió que estudiara los artículos 205 y 315 de la Constitución Política de Colombia, en los que se estipula que los responsables de elegir y remover a gerentes y directivos de entidades territoriales son, en efecto, los alcaldes y gobernadores.

“La reforma a la salud en ningún momento le da esa autoridad a los gobernadores y alcaldes, sino que ya la tienen. La discusión, si hubiera sido honrada, era sobre el mérito a ver cómo avanzamos o no. Pero recuerden que ese artículo que viene en la ponencia original lo avalan varios de su partido, los que quieren tumbar la reforma”, explicó el representante a la Cámara.

Adicionalmente, sostuvo que la discusión sobre fondos regionales es obsoleta, debido a que los artículos de la reforma en los que se mencionaba que ellos quedarán eliminados. Esto, luego de que se llegara a un consenso con distintos sectores que manifestaron su negativa al respecto. “Usted sigue oponiéndose a una reforma, y ha puesto como referentes de oponerse a la reforma, artículos que estaban hace nueve meses”

El congresista David Racero se refirió al debate entre Jota Pe Hernández y Alfredo Mondragón en X: “Una oposición que no sabe a qué se opone. No aguantan un mínimo de debate. La irracionalidad, demagogia, el neopopulismo de derecha se combate con argumentos”.