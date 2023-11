Rigoberto Urán y la pelea con su perro que no quiere comer: “Es desagradecido porque ha tenido todo en la vida”

El corredor colombiano fue protagonista de otro divertido momento - crédito @El_mindo/Instagram

Rigoberto Urán se ha destacado a lo largo de los años no solo como uno de los ciclistas más destacados en Colombia, ni como un exitoso empresario, sino también por su gran sentido del humor y su genuina personalidad. Estas cualidades lo han convertido en protagonista de momentos muy divertidos que se vuelven virales en las redes sociales.

Recientemente, fue el creador de contenido El Mindo quien evidenció uno de estos momentos y no dudó en compartirlo en sus redes sociales.

El ciclista de Urrao, Antioquia, se ha destacado a lo largo de los años por ser una persona muy auténtica, y es por esta razón que suele vivir momentos muy graciosos que comparte con sus más de dos millones de seguidores en las redes sociales.

El pedalista del EF Education EasyPost tuvo una pequeña discusión con uno de sus perros y lamentó que no quisiera comer e, incluso, lo comparó con un perro que adoptaron recientemente y que “come de todo”.

En el video compartido por el reconocido creador de contenido el Mindo en sus redes sociales, se observa a Rigoberto Urán lidiando con su perro para que coma; sin embargo, a pesar de la insistencia de su dueño, el perro no quiso hacer caso y prefirió abstenerse de alimentarse. Fue por esta razón que Rigo le recriminó y explicó las razones por las que el perro no comía.

“Venga, hágale pues. Lo que pasa es que estos perros son desagradecidos porque ha tenido todo en la vida. Porque nosotros tenemos uno que es adoptado y ese hijueputa come de todo, pero esta gonorrea es rogado”, aseguró Rigoberto Urán.

Luego explicó que pese a que en el plato le dieron comida húmeda, su mascota siguió sin recibir alimento. “A lo bien que no va a comer, usted si es mucho perro. Hágale, pues, abra la boquita, que este le gusta a usted parce”. El Mindo, incluso, le mencionó en tono de burla, “este marica con visa, todo y resabiado”, a lo que Rigo respondió, “el otro me tocó dejarlo en Colombia porque no me lo dejaron traer”.

Aunque finalmente no se supo si el perro decidió comer, lo que sí quedó en evidencia es que el corredor colombiano tuvo mucha paciencia y trató por todos los medios que este finalmente probara bocado. Acompañando el video, el Mindo comentó que “la filosofía del hombre más Rigo de Colombia”, haciendo referencia a una reciente entrevista que dio el paisa y en la que mencionó que se consideraba “el hombre más rico” del país.

Fue en una charla que sostuvo con Forbes Colombia, en la que Rigoberto Urán, que es un exitoso empresario, explicó las razones por las que se considera el hombre más rico de Colombia. Fiel a su característico estilo y gran sentido del humor, el pedalista de la escuadra norteamericana mencionó que considera esto, pero no precisamente por el dinero que posee en sus cuentas bancarias.

“Me siento un afortunado de la vida por recibir tanto cariño de la gente. Hoy siento que las personas me quieren, me reconocen, me admiran. Me quieren no solo como deportista, sino como persona, y creo que eso puede considerarse un éxito”, aseguró Rigoberto Urán.

En 2024, el ciclista colombiano que corre para el Ef Education EasyPost podría poner fin a su carrera deportiva, y todo apunta a que los Juegos Olímpicos de París 2024 serían su última competencia oficial. Después de esto, Rigo se dedicará a su familia, amigos y a sus múltiples proyectos personales que están en marcha y los que vendrá en el futuro.