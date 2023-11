La Liendra desata risas de sus seguidores tras confirmar que se dejará crecer la barba: “Ganas de tirarme el candado”

La Liendra quiere cambiar su look y se dejará la barba - c rédito @la_liendraa/Instagram

La Liendra, uno de los creadores de contenido más influyentes del país, cuenta con más de 6.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y allí suele compartir muchos de los momentos que vive a diario, así como pensamientos y experiencias. Fue en una de sus recientes publicaciones donde compartió con su público que tiene una idea para cambiar su aspecto, y es que se dejará crecer la barba.

Te puede interesar: La Liendra hace enojar a más de uno por el trato que le da a su camiseta autografiada por Lionel Messi

Mauricio Gómez, el nombre real del creador de contenido, ha sido uno de los influencers que más ha dado de qué hablar en Colombia desde hace varios años, ya que ha estado envuelto en algunas polémicas, y suele expresar sus comentarios sin guardarse nada. Debido a esto, a menudo es blanco de críticas por parte de algunos usuarios.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Rigoberto Urán y la pelea con su perro que no quiere comer: “Es desagradecido porque ha tenido todo en la vida”

En una de las recientes historias que compartió en su cuenta oficial de Instagram, mencionó que, entre algunas cosas que le habían sucedido recientemente, se le había dañado el calentador de agua, por lo que tuvo que bañarse con agua fría. Luego expresó que tenía muchas ganas de dejar crecer su barba, lo cual generó risas entre sus seguidores.

Según mencionó el mismo creador de contenido, su intención es no volver a cortarse algunos de los vellos que le crecen en su cara porque le aburre tener que hacerlo tan seguido. Por esta razón, va a esperar “hasta dónde llegan esos tres pelos” que tiene en el rostro. Lo que causó más risas entre sus seguidores es que precisamente la Liendra es lampiño y tiene muy poca barba.

El creador de contenido colombiano bromeó sobre dejar crecer su barba -crédito @la_liendraa/Instagram

Con su característico sentido del humor, el creador de contenido publicó una imagen en la que se ve a una persona con la barba al estilo candado. Por esta razón, aseguró que le tentaba mucho utilizar este mismo estilo. “Tengo ganas de tirarme el candado”.

Te puede interesar: Mr. Black habló de la muerte de su hijo y reveló algunos detalles de lo que sucedió en ese momento

El creador de contenido también está apostando por convertirse en un importante streamer, por lo que dedica varias horas del día a la plataforma de Twitch. Hace unas semanas, la Liendra mostró su nuevo set-up, dejando a más de uno sorprendido, ya que cuenta con un cielo falso de colores, varios videojuegos, un ordenador gamer con varias pantallas e, incluso, un letrero de neón de Cristiano Ronaldo.

Hace unos días, la Liendra fue duramente criticado por varios usuarios en las redes sociales debido a un obsequio que recibió de Luis Díaz, el jugador de la selección Colombia y del Liverpool. Todo sucedió con una publicación del creador de contenido en la que se mostraba muy feliz porque el jugador le regaló la camiseta con la que jugó ante Brasil y anotó dos goles.

El creador de contenido se mostró feliz al adquirir una camiseta autografiada por el número 7 del Liverpool FC - crédito La Liendra / Instagram.

Gómez subió varias publicaciones en las que aseguraba que era la misma camiseta con la que Luis Díaz anotó los dos goles que le dieron el primer triunfo a Colombia en las Eliminatorias. Sin embargo, varios usuarios notaron que esta no era la misma camiseta y que, incluso, tenía los números diferentes.

Algunos comentarios en las redes sociales señalaban: “Deja la mentira ome Liendra, que esa no fue la camiseta con la que jugó”; “No es la misma Jajajaja”; “mucho atembao, y eso que estuvo en el estadio...”; “Esa no es la camiseta y usted diciendo que sí. Ome Lucho, decile la verdad, qué pecao”, “Le metieron gato por liebre, no es la misma camiseta”.,

Sobre esta situación, La Liendra decidió responder con una publicación en sus redes sociales y aseguró, “dejen de sufrir tanto. Desde ayer aclaré en Twitch que la camisa que tengo no es la de los goles, Lucho me la iba a dar, pero lastimosamente para mí, Pepe se la pidió en el partido. Me dio su segunda camisa y solo ayer me dijo, mucho después de subir el video, me enteré de todo al otro día... igual que importa, me la entregó personalmente el que marcó los goles y firmada, así pa’ qué más”.