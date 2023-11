Fiscalía pidió condenar a famoso cirujano que golpeó brutalmente a su pareja María Paula Pizarro

En una audiencia que se llevó a cabo a principios del 2023, la defensa del cirujano quiso alegar vencimiento de términos - crédito María Paula Pizarro

Después de dos años de juicio, se ha confirmado la participación directa del cirujano en los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento, ambos agravados. Con base en esto, la Fiscalía General solicitó emitir el miércoles 22 de noviembre un fallo condenatorio en contra del médico Antonio Figueredo Moreno.

Te puede interesar: Le cortó el pelo, le quitó las cejas y la golpeó: terrible caso de violencia de género se dio a conocer en Valledupar

En su intervención, la fiscal del caso dio detalles de lo que vivió durante varios meses la médica bumanguesa María Paula Pizano, quien sostenía una relación sentimental con el prestigioso cirujano cardiovascular.

De hecho, en los meses de relación, aparentemente él seguía casado. Figueredo Moreno aprovechó su prestigio, fuerza y capacidad académica para manipular en más de una oportunidad a Pizano, por lo que hubo presencia de violencia psicológica, así como la física, en varios episodios de la relación durante los meses de agosto y noviembre de 2021.

Te puede interesar: Violencia contra mujeres, adolescentes y niñas preocupa a limeños: 26,3% la considera el principal problema del país

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Además, la fiscal dio detalles sobre la existencia de tres eventos en los cuales Figueredo golpeó con fuerza a María Paula por ataques de celos. Luego de la primera golpiza, en agosto de 2021, ella se alejó y pensó en denunciarlo, pero la promesa de “no lo volveré a hacer” hizo que se reanudara la relación. Por su parte, María Paula reconoció que ella estaba muy enamorada y por eso lo perdonó, situación que, según la Fiscalía, hizo que Figueredo se creyera con el derecho de seguir manipulando a su pareja.

Te puede interesar: Violencia contra niñas y adolescentes: uno de cada 10 limeños considera que estos abusos son inevitables

“Esa violencia consistió en doblegar la voluntad de la víctima mediante el uso de la fuerza después de haberla agredido física y psicológicamente, y que ante los constantes manifestaciones de rechazos y gritos de la víctima”, detalló la fiscal. Añadió que entre esas manipulaciones estaba el control por la forma en la que vestía, con quién se veía, así como por sus publicaciones en sus redes sociales y el comportamiento en público. Igualmente, en la temática sexual como realizar un trío.

En medio de la audiencia, la fiscal citó a la víctima y contó a detalle lo que ella vivió con el agresor - crédito captura de pantalla

Cuando Figueredo se lo propuso, María Paula se negó, pero después a modo de broma le dijo que aceptaba pero si era con otro hombre. Ella esperaba que Figueredo reaccionara al chiste, pero este cambió de humor y la atacó.

“Él se puso histérico, se salió de control y ahí fue cuando él, encima mío, me pegó un puño en el brazo izquierdo. Él me empezó a pegar puños en el estómago y me escupió en la cara. Él empezó a decirme ‘perra, zorra’, porque le había propuesto un trío con otro hombre, cuando en realidad no lo quería”, aseguró la fiscal a modo de cita de la víctima.

Añadió que, después de eso, “como bien lo manifestó la víctima acá en la audiencia pública, se sentía humillada y no se sentía bien, pero era tal el amor que ella sentía por Antonio, que lo perdonó y creyó en la palabra de él”. Además, de acuerdo con lo dicho por la misma víctima, durante meses fue sometida a humillaciones públicas y control por parte del médico cirujano y, como él seguía casado y no estaba en ningún trámite de divorcio, empezó a presionar a María Paula para que no le contara nada a nadie.

Pizarro mostró como pruebas el dictamen médico que le hicieron al momento de ser agredida - crédito cortesía

“Como si no fuera poco, su Señoría, después de maltratar de esta manera a María Paula, Figueredo la amenazó para que no contara sobre la relación sentimental que ellos dos tenían y lo que había sucedido ese 29 de agosto del 2021″, precisó. Para esto “la amenazó con publicar unas fotos que él tenía de ella desnuda y además echar de la clínica al doctor Camilo Pizarro, padre de la víctima y a la propia víctima”, puntualizó la fiscal.

Lo anterior porque el médico Figueroa tenía un gran poder en la Fundación Cardiovascular ubicada en Bucaramanga. Según el ente investigador, se pudo comprobar la “existencia de una relación sentimental extramatrimonial entre el señor Antonio Figueredo y María Paula, que se caracterizó por una clara e inequívoca vocación de estabilidad reflejado en los planes, proyectos y promesas a futuro”.

Y basada en el testimonio de otras personas, la fiscal indicó que “tenían planeado irse a vivir juntos a la ciudad de Bogotá y conformar una familia, deseando tener una hija llamada Macarena. Frente al agravante, se logró probar, su señoría, que la acción estuvo motivada en el hecho de que la víctima fuera una mujer”.