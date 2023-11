César Escola le cantó la tabla a los seguidores de Gustavo Petro: esto fue lo que dijo

César Escola hizo un llamado de atención a los seguidores de Gustavo Petro, por la decisión de aumentar el impuesto predial - crédito @cesarescola/Instagram

César Escola es reconocido por su trabajo como músico, compositor y presentador, que decidió radicarse en Colombia para promover su carrera artística. El argentino ha formado parte de diferentes producciones como Francotiradores, Do-Re millones y ahora, como jurado del reality musical Yo me llamo.

Desde que forma parte del jurado del programa de Caracol Televisión, Escola se ha ganado el corazón de los televidentes que noche a noche se conmueven con la presentación de los imitadores y las historias de dificultad en sus vidas. Asimismo, ha tenido buen feeling con Amparo Grisales entre risas y algunas peleas, por cuenta de sus diversas opiniones sobre los participantes.

César Escola no se aguantó y decidió lanzar una dura crítica a la decisión del Gobierno nacional por el aumento del predial - crédito @cesarescola/Instagram

El también presentador no pasa inadvertido en sus redes sociales, en las que permanece activo interactuando con sus miles de fanáticos y fue allí donde expresó su inconformidad con el gobierno de Gustavo Petro. La molestia de Escola surgió cuando se anunció el aumento entre un 50 y un 300% sobre el impuesto predial de los colombianos, algo que afectaría fuertemente a los dueños de una vivienda.

El reconocido jurado de Yo me llamo no se guardó nada en contra del anuncio, por lo que a través de sus InstaStories lanzó un fuerte reclamo en contra de quienes apoyaron al hoy mandatario colombiano. De acuerdo con César Escola, algunos de sus amigos que votaron por Gustavo Petro no se han pronunciado.

César Escola se pronunció en contra de Gustavo Petro y la propuesta de aumentar el tope del impuesto predial hasta en un 300% - crédito @cesarescola/Instagram

“Y mis amigos que votaron e impulsaron este gobierno no dicen ni una palabra”, escribió el argentino junto a una captura de pantalla del medio económico La República, en la que se anunció la idea del Gobierno nacional.

Marbelle también se despachó contra Petro

Marbelle, sin lugar a duda, se ha convertido en una de las mayores críticas del presidente Gustavo Petro en redes sociales, con comentarios en los que no guarda su descontento por la gestión del mandatario. Además, en múltiples ocasiones ha hecho una comparativa con Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

En esta oportunidad, la intérprete de Collar de perlas o Adicta al dolor aprovechó la oportunidad para irse lanza en ristre contra Petro, aprovechando la intervención del jefe de Estado en Miss Universo. Pues al finalizar la velada de elección y coronación, Bukele se dirigió al pueblo salvadoreño siendo ovacionado por los asistentes, quienes guardaron silencio absoluto mientras el líder político habló.

El jefe de Estado de El Salvador pasó al frente y contrario a lo que muchos pensarían, debido a su irreverencia y defensa de las costumbres de su pueblo, se dirigió ante las cámaras hablando completamente en inglés: “Silencio todos. Se dirige al público el mejor presidente de América Latina. ¡Viva Nayib Bukele!”.

Marbelle se despachó en contra de Gustavo Petro por la intervención de Nayib Bukele en el certamen de Miss Universo - crédito @Marbelle30/X

Este mensaje de una cuenta de X (antes Twitter) fue replicado por Marbelle en esta misma red social, con un contundente texto en el que lanzó una fuerte reclamación en contra de Gustavo Petro. De acuerdo con la cantante y jurado en varios realities, el mandatario salvadoreño habló un perfecto inglés, aprovechando para insultar al colombiano.

“Y habla perfecto inglés … El idiota que tenemos acá , ni sabe hablar …”, escribió la reina de la tecnocarrillera.

Rápidamente, los comentarios no tardaron en aparecer de parte de quienes opinan igual de la nacida en Buenaventura, de los cuales resaltan: “El de aquí habla es pura mi3rd@”; “el de acá ni el español lo habla bien”; “gran diferencia, uno si estudió y al otro lo adoctrinaron”; “el de aquí ni sabe hablar, ni caminar, ni sentarse, ni ponerse de pie y mucho menos gobernar”, entre otros.