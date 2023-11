Autoridades buscan el cuerpo de turista bogotano que se ahogó en el mar de Cartagena

Al parecer, el hombre de 32 años no habría seguido las recomendaciones e ingresó a una zona restringida - crédito imagen de referencia iStock

Las autoridades reportaron en la tarde del sábado 18 de noviembre el fallecimiento de un turista de origen bogotano tras ahogarse en el nuevo balneario que pocos días antes fue habilitado en el sector de Bocagrande de Cartagena, específicamente en una zona de acceso restringido.

Se trata de Sebastián Martínez Guerrero de 32 años, quien aparentemente ingresó junto con un amigo al mencionado sitio. El coordinador del grupo de salvavidas de Cartagena, Deivis Villa Moncaris, indicó que en un inicio rescataron a tres personas que, al parecer se encontraban con la víctima.

“Siendo la 1:15 p. m. el salvavidas rescata a tres personas en playa 5, sector de Bocagrande, cerca de unas boyas demarcadas por Dimar donde está la zona restringida y la zona de bañistas. Había como doce muchachos oriundos de Bogotá, estudiantes de derecho, ellos vieron la escena donde el salvavidas saca a los tres jóvenes y los rescata; el salvavidas se acerca dónde están los doce y les dijo que no podían entrar a la zona prohibida por las corrientes y las fuertes olas, que si se van a bañar se fueran hacía el centro, al frente de la garita”, explicó el coordinador de salvavidas en diálogo con W Radio.

Durante la entrevista, Villa comentó que en el momento de emergencia el salvavidas se percata que tanto el bañista ahogado, cuyo cuerpo aún no aparece, y el amigo se dirigen a la corriente donde ya habían negado el ingreso, este les pita y uno de ellos escucha, la persona se devuelve; sin embargo, Sebastián siguió hacia la boya que está al fondo del mar.

“El salvavidas sale corriendo a atender y socorrerlo, pero cuando ingresa a la profundidad se le pierde y no lo puede encontrar. Todavía no lo han encontrado, estamos en el punto y no lo hemos encontrado”, continuó narrando Deivis Villa.

El coordinador también se refirió a la críticas de la apertura de la playa 5 para bañistas, indicando que el 80% de la misma está habilitada, por lo que el problema no se relaciona a que la zona no es apta, sino que no cuentan con los salvavidas suficientes para atender emergencias como esta, pues solo hacen presencia dos unidades, donde deberían ser cuatro: “Dónde están demarcadas es accesible para el bañista, pero yo hago el llamo al Distrito que necesitamos más unidades, porque si estamos completos o si esta la cantidad de guardavidas que se necesitan esto no sucede”.

Deivis Villa aprovechó el momento para manifestar algunos factores que les impide cumplir debidamente con su deber, pues no solo carecen de personal capacitado para este tipo de labores, sino que tampoco les han suministrado los elementos y equipos necesarios para apoyar las emergencias que se presenta casi diariamente. Por ejemplo, el cuerpo de salvavidas de Cartagena debería estar confirmado por 110 salvavidas.

“Se les hizo el llamado a Bomberos pero los rubros de Bomberos son especialmente de Bomberos, a la Secretaría del Interior le pasé esas necesidades como pitos, Jet Ski, Salvavidas, Cuatrimotos; solamente un salvavidas en Cartagena tiene un pito y un flotador”.

Y agregó: “Necesitamos elementos para garantizar la seguridad a los bañistas, este es un servicio esencial para Cartagena, salvaguardamos vidas. Cartagena está demarcada con 23 kilómetros de playas habilitadas y el cuerpo de salvavidas tiene 63 personas y un coordinador. Hay 5 que están de vacaciones, 3 que están incapacitados de la labor y solamente contamos con 5″.

En cuanto a la muerte por inmersión del turista bogotano Sebastián Martínez, la Alcaldía de Cartagena lamentó el suceso, e indicó que “pese a los continuos llamados de atención, algunos visitantes continúan haciendo caso omiso a las alertas y recomendaciones de guardavidas y brigadistas de apoyo turístico”.