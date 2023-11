Cantante de música popular confesó que no sabe escribir: de quién se trata

El cantante confesó que no sabe escribir - crédito @jhonalexcastano/Instagram

En Colombia la música popular ha tenido un gran crecimiento y ya dejó de ser escuchada solo por una población en edad adulta y logró llegar a públicos más jóvenes y alternativos, lo que ha permitido que el abanico de artistas que han alcanzado la fama sea mayor.

Te puede interesar: Paola Jara deslumbró a sus seguidores con su avión privado con el que viaja a sus conciertos por todo el país: así es

Cantantes como Pipe Bueno, Yeison Jiménez, Jessi Uribe y Paola Jara, con sus éxitos radiales y en plataformas, han logrado cautivar nichos fieles que los siguen a todo lado, llenando coliseos y estadios.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Jessi Uribe sorprendió a Paola Jara con tremendo regalo

Otro que completa el abanico de nuevas figuras es Jhon Alex Castaño, conocido como el Rey del Chupe, que en una entrevista confesó no saber escribir, lo que no le ha impedido ser hoy uno de los cantantes populares que goza de mayor acogida y reconocimiento en el público colombiano y países vecinos.

Las declaraciones las dio en la emisora Tropicana, en donde estuvo como invitado el risaraldense de 42 años.

“No, yo no sé escribir, yo no estudié. Entonces, si ya saben que yo no estudié por qué me siguen fastidiando con eso, o sea, yo no sé escribir”, dijo Castaño.

Ante la pregunta de la periodista, de si pensaba estudiar, este argumentó: “No, y para qué. A mí nunca me han dicho: ‘Hey, se baja de la tarima porque error era con h. Hey, beber no es con esa b’”.

Te puede interesar: Paola Jara hizo llorar a Jessi Uribe con fuertes palabras en tarima: “Que hablen lo que quieran”

La locutora, con cara de indignación por la respuesta, le contrapreguntó si él siente que no hay que estudiar para triunfar en la vida.

“Yo pienso que hay que estudiar para desarrollar un poco de vainas que uno trae en esa cabeza, pero yo a estas alturas ya la cabeza la tengo como la iba a tener, pues, yo no creo que usted amigo empresario me diga: ‘Hey, Jhon Alex, va para El Campín, cuanto es 4 por 8′. No, ya no”

El intérprete de canciones como De bar en bar, Amigos con derecho y Hoy me emborracho, confirmó que, aunque él no haya estudiado, sus hijos sí lo hacen.

“Mis hijos estudian, es una normota y lo veo bien para el que puede, pero yo no es que no haya podido, porque mis viejos me dieron el estudio en el pueblo como era, yo me fui a otra cosa, entonces, a estas alturas me queda duro”

Como dato curioso, reveló la forma como compone sus canciones, debido a que ni él mismo se entiende lo que escribe.

“De hecho, yo compongo y no lo escribo, yo compongo en nota de voz, fuera de que no entiendo lo que escribo, eso es muy raro. Para que usted me diga: ‘Escríbame una carta bien bonita’. No”.

En la misma entrevista aclaró que leer si sabe, así como sumar y multiplicar.

Jhon Alex Castaño confesó que no sabe escribir en una entrevista en la emisora Tropicana - crédito @lacantinaradio/TikTok

Por otro lado, Castaño, en declaraciones al programa La Red de Caracol Televisión, manifestó que no le gusta salir de su casa, a la que catalogó como “un lugar sagrado”, por lo que decidió montar su propio estudio de grabación allí: “Ya no quiero ni trasnochar ni estar afuera, solo quiero mover un pie y estar en mi estudio o en mi oficina”.

Asimismo, detalló que en su hogar tiene todo acondicionado tanto para trabajar como para poder compartir momentos de ocio con su equipo de trabajo y familia.

“Aquí tenemos todo adecuado para cada que cada uno pueda cumplir con sus tareas, aparte tenemos espacios de ocio para relajarnos”

Finalmente, aunque su fuerte es la música popular, dejó sorprendidos a sus seguidores por sus gustos musicales rockeros y alternativos: Soda Stereo, Caifanes y Led Zeppelin.