Procuraduría abrió dos investigaciones contra la Alcaldía de Medellín por contratos de casi $30.000 millones con Telemedellín y la Universidad Nacional

La investigación se centra en las presuntas irregularidades en los contratos con ambas entidades - crédito Colprensa y Archivo Infobae

En la mañana del martes 14 de noviembre la Procuraduría General de la Nación dio a conocer la apertura de dos investigaciones de la a la Alcaldía de Medellín por presuntas irregularidades en contratos suscritos con el canal regional Telemedellín y la Universidad Nacional con sede en la capital antioqueña.

De acuerdo con el ente investigador, con el centro educativo la administración del exmandatario Daniel Quintero suscribió un acuerdo de $9.000 millones que, al parecer, terminó beneficiando las campañas políticas de algunos candidatos a la Alcaldía y Concejo de Medellín.

Por otra parte, con Telemedellín se firmó un contrato por más de $18.000 millones en conceptos de pautas publicitarias y rendición de cuentas. La Procuraduría investiga presuntas irregularidades al momento de adjudicar la contratación.

“En el caso de la Universidad Nacional, se busca establecer si fue utilizado para favorecer intereses particulares, concretamente las campañas de algunos candidatos que aspiraron a la Alcaldía y el Concejo. En el contrato con Telemedellín, firmado por más de $18.000 millones para pauta publicitaria y rendición de cuentas, se investiga una presunta falta en la modalidad de contratación aplicada”, indicó la Procuraduría.

En la investigación de la Universidad Nacional, la Procuraduría puso la lupa sobre jefe de la secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, Mónica María Orrego López; el exjefe de esa dependencia, Juan José Aux Trujillo y el profesional universitario, Juan Carlos Gómez Henao, a quienes señalan de manipular los recursos por 9.000 millones de pesos para favorecer a candidatos al Concejo y Alcaldía de Medellín.

En la Universidad Nacional de Medellín habían usado un contrato de la Alcaldía para beneficiar a candidatos al Concejo y alcaldía de Medellín - crédito Universidad Nacional de Medellín

Por otra parte, el Ministerio Público indaga si la administración de Daniel Quintero violó las normativas de selección previstas en la ley para entregar contratos públicos, puesto que el jugoso acuerdo se le entregó directamente a la universidad mediante un convenio interadministrativo.

“La Procuraduría también investiga si la entidad académica contaba con la capacidad suficiente para ejecutar los trabajos, pues en lo que va de ejecución el ente universitario ha suscrito, a su vez, más de 280 contratos de prestación de servicios, uno de los cuales fue firmado con una persona que aparecía como dueña de una página web que al parecer promocionaba la campaña de un candidato a la alcaldía de la ciudad”, agregó la Procuraduría sobre ese caso.

$18.000 millones a Telemedellín

En cuanto al caso de Telemedellín, el Ministerio Público investiga a los exsecretarios de Comunicaciones, Juan José Aux Trujillo y Clara Inés Izquierdo, así como a los profesionales universitarios Juan Carlos Gómez Henao y Víctor Manuel Quiroz, por supuestas irregularidades al momento de suscribir un contrato por más de $18.000 con Telemedellín para pautas publicitarias y rendición de cuentas de la Alcaldía de Daniel Quintero.

De acuerdo con la Procuraduría, el contrato se pactó inicialmente por un monto de $12.496.159.017; sin embargo, posteriormente se le hizo una adición presupuestal por $6.248.079.508.

Telemedellín fue beneficiado con un contrato de 9.000 millones de pesos por la Alcaldía de Medellín - crédito Telemedellín

“El ente de control evidenció un presunto desconocimiento de los principios de contratación estatal, al suscribir el referido contrato bajo la modalidad de contratación directa, eludiendo el procedimiento de ley (licitación pública), en el cual deberían participar varios oferentes para escoger el de mayor experiencia, idoneidad, capacidad necesaria y suficiente”, indicó la Procuraduría al respecto.

En medio de las investigaciones preliminares se pudo establecer que el canal regional no contaba con la capacidad operativa de ejecutar el contrato, algo que no se tuvo en cuenta al momento de adjudicarlo y entregar la adición presupuestal, razón por la cual Telemedellín tuvo que tercerizar una parte del contrato y entregarle algunas funciones del mismo a la empresa Maxempleos, empresa investigada por la Fiscalía por hacer contratos ficticios de personal que no cumplía labores pero que sí recibía los salarios.