Westcol se vuelve viral por hacer una millonaria donación a MrBeast tras hacer pozos de agua en África: Esto es lo que en realidad sucedió

El youtuber norteamericano dio mucho de qué hablar luego de que construyera 100 pozos de agua en África - crédito @mrbeast / @westcol

MrBeast, uno de los youtubers más reconocidos a nivel mundial, está dando de qué hablar tras publicar un video en YouTube en el que muestra cómo construyó 100 pozos de agua en diferentes países de África. Jimmy Donaldson, nombre real de este también empresario, ha recibido elogios de millones de personas conmovidas por su labor social y uno de ellos es el streamer colombiano Westcol, quien reaccionó a esta iniciativa en su canal de Kick y destacó la importancia de este tipo de acciones.

El video Construí 100 Pozos en África se volvió viral en YouTube y en menos de una semana sumó cerca de 90 millones de visualizaciones. Según menciona MrBeast, el objetivo era construir 100 pozos de agua potable en diferentes países de África, permitiéndole el acceso del líquido a más de medio millón de personas. Además de los pozos, el youtuber también construyó un puente en una aldea y mejoró las condiciones de algunos colegios, además de entregarles computadores, balones y bicicletas a los niños.

“Podrían pensar que tener un impacto de esta magnitud requeriría los recursos y el financiamiento de un gran gobierno, pero eso no es cierto. Resolver este problema es posible y es algo en lo que toda la humanidad debería esforzarse más”, aseguró MrBeast sobre la construcción de los pazos de agua.

El streamer colombiano Westcol reaccionó al video y mencionó: “Lo peor es que el Gobierno tiene más plata que MrBeast y no hacen nada (...) fuera de charla, muy duro esto, muy duro. Hay gente que verdaderamente necesita ayuda. Qué gonorrea que eso lo tenga que hacer un youtuber y no el Gobierno, con la plata que tienen”. Sin embargo, lo que sorprendió a los fanáticos fue que el creador de contenido paisa quiso sumarse al llamado de MrBeast para realizar una millonaria donación.

En algunos de los videos que se han vuelto virales en las redes sociales se puede ver a Westcol asegurando que iba a realizar una donación de 50.000 dólares a la causa Beast Philantrophy. Sin embargo, esto no fue del todo cierto, ya que esto lo hizo con el objetivo de que estos clips tuvieran un enorme alcance en las redes sociales. Aunque el colombiano finalmente no donó esta suma de dinero, sí aseguró que prefería fuera del stream hacer la donación de una importante suma de dinero.

“Listo, ¿sacaron el clip?, ¿lo tienen o no lo tienen?, este es el clip me va a quitar la funa de ahorita (risas), cuando digan algo, al menos digan que Westcol donó 50 mil, vean que es verdad y mandan eso (...) la verdad sí voy a donar fuera de stream porque no me gusta demostrar muchos de estos actos benéficos, pero fuera de stream voy a meter una gran cantidad, estoy pensando entre 20 y 30 mil dólares (...) “Qué locura, qué duro MrBeast”, aseguró Westcol.