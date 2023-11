Aumento del diesel en Colombia: ministro de Hacienda aseguró que los camioneros lo quieren chantajear y conductores aseguran que los precios se van a disparar

Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que no aceptará chantajes del gremio camionero- crédito X @Asobancaria.

Desde hace 13 meses el Gobierno nacional empezó con el proceso para incrementar el precio del galón de gasolina corriente con el propósito de terminar con el déficit existente en el Fondo de Estabilización en el Precio de los Combustibles (Fepc).

Los precios de los combustibles fueron congelados durante la pandemia por el entonces presidente Iván Duque. Con el alza lo que se busca es equilibrar los precios internos con los internacionales.

Sin embargo, estos incrementos aún no terminan y lo más complicado para el Gobierno aún está por empezar, puesto que según el ministro de Hacienda, en febrero se empezará subir el precio del diésel, por los que el gremio camionero desde ya ha anunciado un posible paro como rechazo a esa medida.

En un evento sobre perspectivas económicas de BTG Pactual, el jefe de la cartera de Hacienda ratificó que los aumentos que empezaron con la gasolina, definitivamente tendrán que continuar con el Acpm, debido a que este no solo es el combustible que tiene más subsidios del Estado, sino que es el que más contamina.

El plan del Ejecutivo es que las alzas de la gasolina se terminen en enero de 2024 para después empezar con el del diésel. No obstante, el impacto que puede tener el incremento de este combustible en la inflación es muy alto, debido a que es considerado como vital para el transporte de carga. Por ese motivo el Gobierno ya está programando mesas de trabajo con sectores afectados como los camioneros, con el fin de llegar a un acuerdo en la definición del cronograma de alzas.

Aunque las mesas no han iniciado, según los camioneros ya tienen complicaciones, puesto que algunos transportadores de carga manifestaron su inconformismo con la medida y también su preocupación ante el incremento en el precio del diésel y la tarifa de los peajes, que han estado congelados en lo que va corrido de 2023 y que según se anunció empezarán a subir el 1 de enero y luego habrá un nuevo reajuste el 16 de enero de 2024.

Por esta situación ya se ha empezado a hablar de la posibilidad de llevar a cabo un paro camioneros.

El ministro Bonilla indicó que esas amenazas no son la forma adecuada para empezar un diálogo y que los gremios no pueden pretender que sus finanzas sean dependientes de los ajustes que se hacen en los precios de la economía, como lo son el de los combustibles y los peajes.

Gremio de los transportadores de carga amenazan con ir a paro si se incrementan los precios de los peajes y del Acpm al mismo tiempo - crédito Colprensa

“A mí lo que me preocupa es que esta mesa que nosotros propusimos para llegar a acuerdos sobre cómo manejar el tema del diésel comience con una con ese tipo de afirmaciones, porque no es el mejor escenario. Pero no es el Gobierno el que está amenazando”, manifestó el jefe de la cartera de Hacienda.El ministro destacó que en vez de recurrir a lo que él consideró como un “chantaje”, este diálogo se debe hacer por medio de un proceso concertado en el que las partes busquen llegar a diferentes acuerdos sobre el manejo que se le debe dar al precio del diésel.

“Que alguien empiece con un chantaje de ese estilo no es adecuado, y nosotros fuimos los que propusimos la mesa y nunca lo hicimos chantajeando, simplemente decimos, creemos que es la necesidad de hacer un proceso concertado sentémonos a mirar qué es” añadió el ministro.

Luego de la segunda mesa técnica que se realizó entre los transportadores y el Gobierno para llegar a un acuerdo en el alza del precio del Acpm, el presidente de Fedetranscarga, Henry Cardenas, afirmó que las alzas en el diésel, los peajes, el salario mínimo y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podrían repercutir en el aumento de las tarifas de los transportadores de carga en aproximadamente un 40%.

“Estamos hablando de una hiperinflación importante porque tenemos el tema de los peajes, que ya se viene para diciembre y enero, tenemos el salario mínimo, el IPC y adicional está el tema del ACPM, para nuestros costos tendríamos que aumentar las tarifas en promedio un 40%”, indicó Henry Cárdenas.

Gremios indican que se haga un solo aumento en enero en la tarifa de los peajes y que se modifique la fórmula para el cálculo en el precio del Acpm - crédito Herbert Villarraga/Reuters

Así mismo, el presidente de la Cámara Intergremial de Transporte, Alfonso Medrano, afirmó que en 15 días, se llevará a cabo el tercer encuentro de esta mesa, en la que le presentarán una propuesta para que se modifique la fórmula que establece el precio del Acpm

Entre las propuestas que hicieron es que el Gobierno sea quien asuma la compensación de las tarifas de los peajes para 2023 y que se haga un un aumento único en 2024, con el IPC de 2023.