Miguel Polo Polo le sacó los trapitos al sol a David Racero: “No sea tan canalla”

Miguel Polo Polo instó a David Racero a mostrar respeto, argumentando que este último lo acusó de apropiarse indebidamente de su salario al no estar presente en la discusión de la reforma de salud - crédito @DavidRacero/X

La plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia vivió momentos de alta tensión durante la discusión de la reforma de salud el martes 7 de noviembre, un debate que continuó el miércoles 8 de noviembre. Uno de los momentos más polémicos de la sesión fue el señalamiento de David Racero, del Pacto Histórico, a Miguel Polo Polo al decirle “ignorante” por lo que el congresista por la Circunscripción Afrodescendiente no dudó en defenderse.

El conflicto se desencadenó cuando David Racero, a través de su cuenta de X (Twitter), arremetió contra su colega Miguel Polo Polo, a quien calificó como un “cero a la izquierda” en el Congreso y le acusó de no aportar al trabajo legislativo.

Racero acompañó sus comentarios con un video en el que se ve que cuando tomó la palabra durante casi tres minutos en el Salón Elíptico del Congreso, mientras se debatía la reforma de salud propuesta por el Gobierno nacional. La sesión fue levantada por el presidente de la Cámara, Andrés Calle, debido a la falta de quórum en la plenaria después de que los representantes del Centro Democrático y Cambio Radical se retiraran del recinto.

En su mensaje en X, David Racero escribió: “Me ratifico, señor Polo Polo en lo que dije ayer, aunque suene a plaza de mercado, usted es un cero a la izquierda en este Congreso y no ataco su humanidad, que tiene la misma dignidad de todos los que estamos acá, sino ataco justamente sus opiniones rastreras, viles, mentirosas, falaces, que siempre llevan a improperios, insultos y a denigrar, justamente, la deliberación que muchos de acá nos tomamos muy en serio. Usted no se toma en serio este Congreso”

David Racero atacó a Miguel Polo Polo y a otros congresistas al no estar presentes en la discusión de la reforma de salud - crédito @DavidRacero/X

En respuesta, Miguel Polo Polo utilizó la misma plataforma, X, para abordar las acusaciones de Racero. Publicó un video de aproximadamente cinco minutos en el que afirmó: “Señor David Racero, si usted tiene alguna prueba de que mi persona o la oposición le ha robado algún peso, pues entonces vaya a las autoridades y denúncienos. Y si no tiene ninguna prueba, entonces le exijo que se retracte. No sea atrevido y respete”.

Este mensaje surgió porque David Racero acusó a la oposición de “robar la plata de los colombianos” y de no presentar argumentos sólidos en el Congreso. De hecho, el miembro del Pacto Histórico hizo hincapié en la falta de trabajo y estudio de Miguel Polo Polo.

Además, el representante de oposición mencionó cuestiones del árbol genealógico de su colega en un intento de desacreditar las palabras de Racero.

“¿Quiere hablar de rateros?, pues hablemos de rateros. Le recomiendo que le eche un ojo a su árbol genealógico, o es que no se acuerda de su tío José Mallorca, ex accionista de Medimar y el accionista del Centro Nacional de Oncología, que le debe hoy 400 millones de pesos al sistema de salud colombiano. Gracias a ese desfalco hoy no se le ha podido pagar a muchos médicos oncólogos de este país, ese ratero si es familiar suyo”.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo no se quedó callado y le respondió a David Racero por su aparente ausencia en el Congreso para el debate de la reforma a la salud - crédito Jhon Paz - Álvaro Tavera/Colprensa

En su respuesta, el representante de oposición defendió su trayectoria y su compromiso con el Congreso. Señaló que había presentado alrededor de 14 proyectos de ley en lo que va del año y más de 100 proposiciones. También mencionó que había firmado una proposición de David Racero e instó a Racero a ser más mesurado en sus comentarios y a respetar a la oposición, recordando que él mismo había sido presidente de la Cámara.

“Yo no hago parte de ningún partido, yo no hago parte del partido Centro Democrático, y muchos escándalos de corrupción que él está nombrando no me los puede achacar porque es un sello”. Además, comparó las acusaciones con afirmaciones exageradas, como culpar a alguien de delitos de narcotráfico o de errores cometidos por su familia. El representante hizo énfasis en que no se le puede atribuir responsabilidad por eventos en los que no participó y rechazó las acusaciones vertidas en su contra.

El debate escaló cuando Polo Polo acusó a Racero de ser parte de la aprobación de leyes perjudiciales, como la ley de paz total y la reforma tributaria, y lo calificó de “canalla”.