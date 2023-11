Otra vez usuarios de Transmilenio llevan artículos grandes en los buses: esta sería la multa por llevar trasteo

La empresa de TransMilenio denunció el abuso de algunas personas al transportar artículos pesados en los buses de transporte masivo de la capital del país - crédito TransMilenio / red social X (antes Twitter).

En el sistema de transporte masivo de la capital del país, TransMilenio, ocurren situaciones anormales por parte de los usuarios. Una de estas prácticas es llevar trasteos completos en los buses en cualquiera de las once troncales y 138 estaciones.

La empresa de transporte compartió a través de la red social X una serie de fotografías de personas llevando artículos del hogar por los portales de TransMilenio: “Los has visto? ¿Crees que esto es correcto? Deja tu exceso de carga. La carga que llevas hace la diferencia. #TransMi”.

La empresa TransMilenio publicó una imagen de unos usuarios del sistema de transporte masivo movilizándose por las estaciones con carga pesada - crédito TransMilenio / X.

“En TM nadie controla los excesos de carga, por eso los usuarios hacen lo que quieren”; “No es correcto, tampoco lo es que ustedes permitan que los vendedores ambulantes se instalen en los portales y no dejen ni caminar, porque permiten eso”; “Cuando no hay cultura eso sucede”; “Sobre todo el del colchón inflable, cuidado y no lo puede inflar otra vez. Y hasta colados estarán”, fueron algunos comentarios de los internautas en el post que acumula 138 likes.

Los usuarios de las rede sociales también le reclamaron a la empresa de TransMilenio por el caso en el que un agente de policía subió su moto a uno de los articulados ocurrido a finales del mes de octubre.

Ante esta situación, la Policía Metropolitana de Bogotá emitió un comunicado en el que manifestaba que las imágenes del patrullero que se hicieron virales en las redes sociales “no son acordes a los canones institucionales”, además, que actuarán con determinación ante cualquier “comportamiento contrario a la misión constitucional”.

Usuarios denuncian que un patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá subió una motocicleta en un bus de TransMilenio - crédito X.

Multa por realizar trasteos en el sistema de transporte TransMilenio

Los usuarios que comúnmente utilizan los articulados del sistema de transporte masivo para transportar varios objetos del hogar y hasta motocicletas están expuestos a que puedan adquirir una multa por incurrir en ese comportamiento inadecuado.