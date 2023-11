Sale a la luz audio sobre asesinato en Soacha: “Quiero que lo desaparezcan”

La Fiscalía tiene entre sus pruebas una serie de audios que indicarían que este crimen habría sido planeado - crédito @RafaelDavidNC/X

La celebración de Halloween el 31 de octubre se convirtió en una verdadera noche de terror en Soacha por el asesinato de un hombre que pedía dulces junto con su pequeña hija de 3 años.

La eficiente actuación de las autoridades llevó a que se dieran tres detenciones cruciales que serían clave en la resolución de este caso, que inicialmente fue ligado a una situación sentimental.

Los hechos se presentaron mientras el hombre disfrutaba de la festividad de Halloween con su hija. El padre de la menor fue identificado con el nombre de Yeferson Alexander González quien fue brutalmente asesinado. Según lo que se ha conocido de este caso se ha asegurado que el asesino vigiló todos los movimientos desde que salió de un establecimiento comercial, lugar en el que González había recogido dulces con su hija.

Alrededor de las 7:20 de la noche, esta persona de 29 años recibió tres disparos, que fueron presenciados por la pequeña y los demás transeúntes que estaban en esa calle del municipio cundinamarqués.

Luego de este infortunado crimen, las autoridades de inmediato iniciaron las respectivas investigaciones y realizaron varios allanamientos que permitieron la ubicación del individuo que transportó al sicario hasta el lugar de los hechos.

Por medio del seguimiento, hecho con las cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, con los que se pudo identificar una casa en el barrio Ciudad Latina, donde se encontró la moto que fue utilizada en el homicidio.

Durante las primeras investigaciones en las que sugirió que el sicario que cometió el crimen en Soacha usó un arma de fogueo que había sido alterada. Así mismo, se detuvo a la persona que estaba manejando la motocicleta que fue usada para la fuga del asesino. Del mismo modo, se mencionó a una tercera persona que estaría implicada en este crimen y que presuntamente sería el actual novio de la expareja de la víctima.

A todas estas pruebas, se le suma una serie de audios que la Fiscalía General de la Nación reveló y que al parecer pudieron ser utilizados en la planificación de este asesinato. También fue difundido un video que supuestamente fue grabado por uno de los criminales que regresó al lugar de los hechos con el fin de confirmar que el homicidio había sido exitoso.

En las audiencias, el fiscal que está a cargo del caso afirmó que este homicidio tendría motivaciones pasionales. Según estos audios, Carlos Chirinos tan solo unas horas previas al ataque, envió un mensaje de voz a uno de sus cómplices en el que señalaba cuando se llevaría a cabo asesinato por encargo.

“En la mañana es un visaje muy fuerte porque hay mucho policía y movimiento, tocaría hacerla por la noche. Al man sí quiero que lo desaparezcan, pero a la mujer mía que anda con él no me la toquen, no le vayan a hacer nada, nada, nada. Le ponen una nota al pirobo que diga ‘por mala paga’”, manifestó Chirinos en varios de los audios.

Entre tanto, otro de los delincuentes estuvo participando en el crimen regresó al lugar de los hechos para grabar un video para confirmar que el asesinato estaba consumado. “Quedó bonito ese pirobo”, señaló.

“La información en poder de la Fiscalía también determinó la posibilidad de que los procesados tenían planeado hurtar un vehículo de carga de la víctima y luego huir a Ecuador”, dijo Carlos Manuel Silva, director seccional de la Fiscalía de Cundinamarca.

Por este delito, los tres sujetos fueron imputados por los cargos de homicidio, porte de armas de fuego y falsedad marcaria. A pesar de que no aceptaron los cargos, fueron enviados a la cárcel.