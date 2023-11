Fiscalía imputará a coronel de la Policía Carlos Feria por caso del polígrafo contra Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia

Carlos Feria habría dispuesto de vehículos públicos para movilizar a Marelbys Meza a la prueba del polígrafo, efectuada en la Casa de Nariño - crédito Jesús Avilés/Infobae

La Fiscalía General de la Nación confirmó el miércoles 25 de octubre de 2023 que imputará cargos por tres delitos contra el coronel de la Policía Carlos Feria, en el caso en el que se investigan presuntas irregularidades en la prueba del polígrafo practicada a Marelbys Meza: exniñera de la hoy directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia, tras ser acusada de robo.

Te puede interesar: Aplazan audiencia de imputación contra el coronel Carlos Feria por el caso del polígrafo a Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia

Junto a Feria, también serán imputados el jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez; y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, que fue el que le hizo las preguntas a la mujer, quienes deberán responder por los punibles de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

El coronel Carlos Feria era el jefe de seguridad del presidente de la República, Gustavo Petro - crédito Infobae Colombia

Según señaló la Fiscalía, el coronel Feria y los otros dos oficiales abusaron de su cargo y autoridad y con ello sometieron a Meza a lo que habría sido un trato injusto. “De igual manera, habrían destinado recursos y activos del Estado para practicarle la prueba del polígrafo, que está autorizada para personal vinculado al Gobierno Nacional, y no para personal externo”, agregó la entidad.

Te puede interesar: Caso exniñera de Laura Sarabia: liberaron a dos implicados en las chuzadas por vencimiento de términos

Tras conocerse esta decisión, está por definirse cuándo se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos, previa confirmación del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá. En un interrogatorio previo, Feria había dicho que la orden del polígrafo salió directamente del coronel Óscar Dávila, jefe de la oficina de Anticipación en la Seguridad Presidencial, pero que se suicidó el 8 de junio de 2023.

Así fue conducida Marelbys Meza a la prueba del polígrafo

De acuerdo con el ente acusador, Feria ordenó a varios de sus subalternos ubicar el paradero del dinero que se extravió de la residencia de Sarabia, en ese entonces jefa del Gabinete de la Presidencia, el 29 de enero de 2023. Y no solo eso: dispuso de un vehículo oficial para trasladar a Meza desde su vivienda, en el municipio de Soacha (Cundinamarca), hasta el edificio Luis Carlos Galán de la Casa de Nariño.

Te puede interesar: Agente de la Sijín Alfonso Quinchanegua, vinculado a la interceptaciones a Marelbys Meza, será imputado por nuevo delito

Allí, en el sótano de la edificación, se efectuó la diligencia en la que, por más de una hora, la mujer fue sometida a preguntas que buscaban establecer su responsabilidad en el presunto hurto de una maleta con cerca de 7.000 dólares en su interior, según indicó Sarabia, con respecto al monto perdido; aunque la denuncia hecha por su exempleada hablaba de un botín de cerca de $150 millones.

“Al término de la diligencia, los uniformados le devolvieron el teléfono a Marelbys Meza. Al parecer, la mujer desbloqueó el equipo e inmediatamente el intendente se lo arrebató nuevamente y retuvo mientras extraía información”, señaló la Fiscalía en la comunicación con la que confirmó que llevará a juicio al uniformado de alto rango, que era el jefe de protección del presidente de la República, Gustavo Petro.

La exniñera de Laura Sarabia estuvo por más de una hora dentro de la sala del polígrafo ubicada en Casa de Nariño - crédito X

Sometida ante el polígrafo, Marelbys Meza negó al menos seis veces robar dinero de Laura Sarabia, como quedó registrado en video. El poligrafista Sacristán fue el que se encargó no solo de recibirla y retenerle el celular, sino de hacerle los cuestionamientos a la mujer, que lucía nerviosa durante el interrogatorio. “¿Robó usted dinero del maletín de la doctora Laura?”, cuestionó el agente varias veces.

A lo que ella contestó en cada una con un “no”. Luego, según se reseñó, hubo un silencio aproximado de 20 segundos y el investigador la abordó con una nueva pregunta. “¿Antes del año 2022 fue deshonesta con quién confió en usted?”, contrapreguntó Sacristán, y de nuevo Meza negó el señalamiento, en una audiencia en la que contó cómo fue que llegó a la casa de la mano derecha del presidente.

Aunque Sacristán indicó que ese era “un ejercicio totalmente voluntario”, Marelbys Meza tuvo que firmar un consentimiento de aceptación para que le hicieran esta prueba. Entre las preguntas también se destacaron las que iban enfocadas a plasmar su relación con el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, con el que trabajó durante siete años.

“(...) Yo hablé con la jefa —Sarabia— y le dije ‘mi niña, yo no he cogido nada, yo no tengo por qué coger nada, yo necesito es mi trabajo. O sea, yo estoy muy contenta cuidándole su niño’ Le dije... O sea, hablé con ella porque ella estaba ahí, entonces le dije ‘yo no tengo necesidad de cogerme nada porque incluso le pedí prestado —dinero— a los dos’”, dijo Meza.