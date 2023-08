Por una denuncia de Indepaz, que difundió el presidente Petro, una disidencia de las FARC amenazó a líder de esa ONG

Imagen de archivo de grupos armados en Colombia. Advierten alianza entre el ELN y disidencias de las Farc para atacar al Clan del Golfo, en El Bagre, Antioquia. Colprensa

En el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) hay preocupación por la amenaza que sufrió uno de sus líderes, Leonardo González, Director del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, luego de que denunciara el riesgo en el que se encuentra una comunidad en el departamento del Cauca, por cuenta del Estado Mayor Central (EMC).

Sobre la amenaza, Indepaz publicó un comunicado en el que agradecían el apoyo que han recibido por parte de varios estamentos de la sociedad civil, luego de que González señalara que frente Carlos Patiño del Bloque Occidental del EMC anunció represalias en contra de los habitantes de la población de El Plateado, en el municipio de Argelia (Cauca), por negarse a expulsar a los militares de su territorio.

“(Realizaron) una reunión donde le ha dicho a la comunidad que saque al ejército a la Leona parte alta. La gente se negó porque son zonas minadas (sic)”, aseguró.

Gonzáles agregó que como consecuencia ante la negativa, esa estructura insurgente bloqueará la llegada de los elementos básicos de abastecimiento para esa población.

“En respuesta el frente del EMC les ha dicho que entonces no les dejan entrar comida, ni combustible, ni sale ni entra nadie del Plateado. No hay energía y no les permiten restablecerla. Ese es el control social que a algunos extranjeros les parece “algo normal” (sic)”, afirmó.

A González esto le significó una nueva intimidación por parte de la disidencia, que en un comunicado que publicaron el viernes 25 de agosto donde sostenían que con ese supuesto señalamiento trataban de generar una falsa crisis humanitaria para encubrir una operación del Ejército.

“A esta operación se le ha sumado el propagandista LEONARDO GONZALES PERAFÁN. sobrino de CAMILO GONZALES POSSO jefe de la comisión de dialogo del gobierno nacional con las FARC-EP. LEONARDO GONZALES desde el Instiuio de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ sin ninguna verificación o precisión hace eco a informaciones erradas contra nuestra organización, pero calla ante las evidencias de alianzas entre fuerzas millares. policiales, bandas de narcos y paramilitares. Mientras Camilo nos había de paz, su sobrino Leonardo azuza la guerra contra las FARC-EP (sic)”, citaron en la ONG del texto de la disidencia de las FARC.

Incluso explicaron que las denuncias sobre posibles violaciones de Derechos Humanos no se llevan a cabo a la ligera en esa entidad, si no que se realizan tras un proceso de contrastación de la información que reciben.

“El Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos de Indepaz ha hecho un seguimiento a la crítica situación que vive la población civil en el municipio de Argelia y ha hecho eco a las alertas humanitarias, en convergencia con organizaciones de Derechos Humanos y con la Defensoría del Pueblo (...) (Se) sigue una metodología que registra las alertas que hacen las comunidades y sus líderes, las confronta con varias fuentes y las pone en conocimiento público y de las organizaciones y entidades defensoras de los derechos de la población (sic)”, agregaron.

Afirmaron que con estas alertas que emiten desde la ONG se busca proteger los Derechos Humanos de la Población Civil cuando está en riesgo.

“El único norte de Indepaz en esta actividad de registro y visibilidad de las alertas comunitarias es contribuir a la salvaguarda de los derechos y libertades y no tiene relación alguna con operaciones militares ni con iniciativas de litigio y de investigación judicial (sic)”, indicaron.

Finalmente solicitaron que el gobierno Nacional envíe una comisión humanitaria, con entidades no gubernamentales garantes para que se pueda proteger a la población civil.

Sobre la denuncia de González, el propio presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, la difundió a través de su cuenta oficial en la red social X, donde sostuvo que los militares no estaban maniatados como pretende hacer parecer la oposición a su administración.

“El ejército lleva 192 combates, y la extrema derecha engaña diciendo que tenemos retenida la tropa. Nosotros no bombardeanos niños, pero si entramos al corazón de las economías ilícitas. Un proceso de paz no es para conservar las economías ilícitas. La paz es cambiar las economías ilícitas de un territorio por prósperas economías lícitas para el pueblo (sic)”, trinó el jefe de Estado.