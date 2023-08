Fue convocada una gran manifestación en contra del alza en la gasolina y el Acpm para el próximo lunes 28 de agosto

Anuncian manifestación para el próximo 28 de agosto contra el alza a los combustibles - crédito Canal del Congreso

Para el próximo lunes 28 de agosto a las 10 de la mañana fue convocada una manifestación para que los colombianos se movilicen en todo el territorio nacional rechazando la constante alza en el precio de la gasolina y la posibilidad del comienzo en el incremento en el valor del galón del Acpm.

Esta marcha fue convocada debido a que el Gobierno nacional no deja de incrementar y que, según recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el precio del Acpm también empezará a subir.

Debido a esto el senador Jota Pe Hernández y la representante a la Cámara Jennifer Pedraza se unieron para promover esta movilización, que se realizará en varias ciudades del país.

“Llamamos al pueblo colombiano en general a rechazar el incremento del precio de la gasolina y a lograr que no se toque el precio del Acpm”, dijo la representante de la Coalición Centro Esperanza, quien pidió revisar la fórmula con la que se calcula el precio del combustible. Y es que no es para menos, ya que de no hacerse, el valor del galón de gasolina podría alcanzar hasta los $15.100, según lo han afirmado en reiteradas ocasiones los expertos.

“En seis días, va a aumentar el precio de la gasolina, que va a joder a los motociclistas y conductores. Cuando toquen el Acpm, perjudicará a los transportadores”, indicó Hernández durante una rueda de prensa llevada a cabo este sábado, 26 de agosto, en la que informaron sobre la movilización.

Los congresistas dieron a conocer esta invitación en la que esperan que se unan el gremio de los taxistas, motociclistas, conductores de transporte público y transportadores para buscar que el Gobierno del presidente Gustavo Petro reconsidere seguir aumentando el precio de la gasolina. Esta protesta fue denominada por los congresistas como, “una muestra de lo que pide el pueblo”.

“Nos mantenemos y reafirmamos con más fuerza que antes en nuestra convocatoria para este lunes a las 10 de la mañana” manifestó enfatizó la representante en la mañana de este sábado, 26 de agosto, durante la rueda de prensa en la que anunciaron la movilización.

Durante más de un año la administración del presidente Gustavo Petro manifestó que iba a empezar a aumentar el precio de los combustibles como medida para terminar con el déficit que hay en el Fondo de Estabilización en el precio de los combustibles.

Esto, según el gobierno como parte de una estrategia que buscaba “suavizar” y reducir el déficit que se presentaba en el Fepc ya que este superaba, en ese entonces los 30 billones de pesos.

JotaPe Hernández y Jennifer Pedraza convocan a gran movilización el próximo 28 de agosto en contra del alza de la gasolina

Ante el inminente reajuste en el precio de la gasolina, que está previsto para inicios del mes de septiembre de 2023, los congresistas salieron a convocar a todos los sectores afectados para que se sumen a la gran movilización.

Jennifer Pedraza convoca a gran movilización el próximo 28 de agosto en contra del alza de la gasolina

“Estamos respaldando a esos conductores de vehículos particulares que se están viendo afectados con el alza del precio de la gasolina, estamos respaldando a los motociclistas de Colombia, a los taxistas, al transporte de carga, que hoy ve con preocupación que hay una advertencia por parte del ministro de Hacienda y del Gobierno de Gustavo Petro de que pronto, luego de terminar con el alza del precio de la gasolina, empezarán con el ACPM”, enfatizó el senador JotaPe Hernández.

Cuáles son los puntos de la movilización

Los siguientes son los puntos de encuentro en las principales ciudades del país. Además, la representante Jennifer Pedraza precisó que en varios municipios intermedios también se sumarán en estas movilizaciones.

Bogotá: en la Biblioteca Virgilio Barco y sobre la calle 13 que será el punto de encuentro de los transportadores de carga.

Cali: en el parque de las Banderas, en la calle 5 con carrera 35, y en San Fernando al lado del estadio Pascual Guerrero.

Medellín: en el Punto Cero en la calle 67, Castilla.

Bucaramanga: Intersección Puerta del Sol y en el Mesón de los Búcaros.

Cúcuta: en la plaza de Banderas, a lado del estadio General Santander.

Cartagena: en la Bomba El Amparo.

Pasto: en Chapultepec y en la Vía Panamericana.