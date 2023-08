Álvaro Uribe ya denunció penalmente a Zulema Jattin por sus declaraciones ante la JEP

El expresidente confirmó que denunció penalmente a Zulema Jattin por calumnia luego de las declaraciones que entregó a la JEP - crédito Luisa González/REUTERS

El 25 de agosto, el expresidente Álvaro Uribe, por medio del abogado Juan Sebastián Duque, del bufete de Abelardo de la Espriella, anunció que ya radicó una querella por el delito de calumnia contra la excongresista Zulema Jattin por las declaraciones que le dio a la Jurisdicción Especial para la Paz, en las que aseguró que se reunió con el expresidente en 2002 para denunciar que los paramilitares en Córdoba no la dejaban hacer política y que Uribe no le prestó atención, diciéndole que si no tenía pruebas que no presentara ninguna queja a las autoridades.

“Por intermedio del dr Abelardo de la Espriella he presentado denuncia penal contra la señora Zulema Jattin”, escribió el expresidente en X (antes Twitter)

El expresidente anunció con esta publicación que ya denunció penalmente a la excongresista - crédito @AlvaroUribeVel/X

En desarrollo...